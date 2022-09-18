«Челси» не планирует подписывать Роналду в зимнее трансферное окно 18.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Эпопея с переходом одной из суперзвёзд современного футбола поставлена на паузу. Вокруг 37-летнего португальца ходило много слухов, но ни один из них не подтвердился. В итоге летнее трансферное окно завершилось, и Криштиану как минимум половину сезона придётся играть за «Манчестер Юнайтед».

Роналду будет планомерно набирать форму, чтобы подойти к чемпионату мира в оптимальных кондициях. Скорее всего, это последний подобный турнир в карьере португальца, и сомневаться, что он сконцентрирован на этом событии, не приходится. Если вы посмотрите прогнозы на ЧМ по футболу, то убедитесь, что Португалия котируется высоко — у неё хорошие шансы пробиться в плей-офф.

Что известно о текущей ситуации

Новость о том, что руководство лондонцев заинтересовано в статусном форварде, появилась давно. Информацию подтвердили надёжные источники. Представители «Челси» вели предварительные переговоры с агентом футболиста.

Но главный тренер Томас Тухель наложил вето на трансфер Роналду. Он опасался, что португалец негативно повлияет на атмосферу в раздевалке. Кроме того, уровень звёздного форварда пусть и медленно, но неуклонно снижается, и нет гарантий, что в текущем сезоне не случится кризиса.

В тот момент Тухель предпочёл подписать Обамеянга, хорошо показавшего себя за полгода игры в «Барселоне». Кроме того, тренер лично знаком с нападающим, так как работал с ним в «Боруссии» из Дортмунда.

После увольнения немецкого специалиста из «Челси» слухи о возможном подписании Роналду возобновились. На его место пришёл британский тренер Грэм Поттер. Но, как выяснилось, он не видит смысла в трансфере португальца.

Итальянский журналист Ф. Романо сообщил, что после переговоров с новым рулевым «Челси» руководство клуба окончательно отказалось от приобретения Роналду. Конечно, решение может измениться, особенно если форвард хорошо покажет себя в играх за «МЮ» и сборную Португалии.

В целом эта новость означает, что агенту Криштиану нужно искать другие варианты, если к зимнему трансферному окну он не передумает. Сам Роналду выделял именно «Челси», так как хотел продолжить карьеру в одном из топовых клубов английской Премьер-лиги.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
«Удалось дать веру, что совместными усилиями проблемы нашего района можно решить». Какие планы у кандидатов, проигравших муниципальные выборы. Поговорили с теми, кто показал лучшие результаты Истории
Центру Функциональной Стоматологии — 12 лет! В честь годовщины — призы, скидки на лечение, бесплатные консультации специалистов Реклама
Выставка-пристройство кошек и собак из зеленоградского приюта — 24 и 25 сентября в КЦ «Зеленоград» Афиша
Где сделать прививку от гриппа в взрослым и детям. Какие вакцины используют Ответы
Пьяный заборчик установили возле Крюковской площади Жизнь
В ТЦ «Савёлки» открылись танцевальная студия, балетная школа, воркаут-центр и продуктовый магазин И ещё есть свободные помещения — в центре города по очень низкой цене Реклама
«Весь год плачу за отопление, но не могу им пользоваться, когда мне это нужно». Большинство читателей «Зеленоград.ру» считают, что надо изменить регламент включения отопления. Вот что они говорят Истории
Как отказаться от коллективной телевизионной антенны, сэкономить три тысячи в год и не ездить при этом в Москву. Обновленная инструкция «Зеленоград.ру» Гид
Префект заявил, что жители 17-го микрорайоны сами виноваты в проблеме с парковками. Жители: «Анатолий Николаевич, кто же вам такие данные на стол кладёт?» Истории
«Я приезжаю, такой большой и грозный». Зеленоградский тренер предлагает защиту детям, которых травят ровесники. Мы с ним поговорили Истории
Ровно 57 лет назад открылся кинотеатр «Электрон». Рассказываем его историю: как проект на листочке в клеточку стал одним из символов Зеленограда Истории
Хореографическая студия «Большой Балет» — занятия по методике «без травм и слез» Реклама
Барбершопу TopGun в Зеленограде — восемь лет. В чем секрет успеха? Реклама
Что обещал Собянин после осмотра станции Крюково: стоимость в два раза меньше, частота движение в четыре раза чаще. Но к этим обещаниям есть вопросы Разбор
Крюково 1960-х: любительская фотография, футбол и лыжные прогулки, дом и огород, друзья и родители — в воспоминаниях местного жителя Николая Нибура Истории
Онкобольным будут продлевать рецепты удаленно — зеленоградцам не придется ездить за этим в Москву и область. Как это работает и почему этого недостаточно Новости
Как сделать поверку счетчиков воды — заплатить поменьше и не попасть на мошенников (обновили инструкцию) Гид
Интересные лекции и мастер-классы в проекте «Университетские субботы» в МИЭТе 17 и 24 сентября
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: коробки для круглой и квадратной пиццы, печать на камне и стекле, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Сбор средств на реабилитацию для Алёны Стуловой из Зеленограда с диагнозом ДЦП почти закрыт — осталось совсем немного Истории
Аттракцион «Лужа» устроили городские власти на площадке в 9-м микрорайоне. Посмотрите, как радуется детвора Жизнь
«Решить проблему просто — открыть калитку и сдвинуть немного забор» — письмо в редакцию о нездоровом проходе к женской консультации Истории
Образовательный центр «Высший балл» в Зеленограде — стопроцентно эффективная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Партнёрский материал
Большинство читателей «Зеленоград.ру» недовольны итогами муниципальных выборов. Вот что они говорят Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру