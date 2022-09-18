Что известно о текущей ситуации

Новость о том, что руководство лондонцев заинтересовано в статусном форварде, появилась давно. Информацию подтвердили надёжные источники. Представители «Челси» вели предварительные переговоры с агентом футболиста.

Но главный тренер Томас Тухель наложил вето на трансфер Роналду. Он опасался, что португалец негативно повлияет на атмосферу в раздевалке. Кроме того, уровень звёздного форварда пусть и медленно, но неуклонно снижается, и нет гарантий, что в текущем сезоне не случится кризиса.

В тот момент Тухель предпочёл подписать Обамеянга, хорошо показавшего себя за полгода игры в «Барселоне». Кроме того, тренер лично знаком с нападающим, так как работал с ним в «Боруссии» из Дортмунда.

После увольнения немецкого специалиста из «Челси» слухи о возможном подписании Роналду возобновились. На его место пришёл британский тренер Грэм Поттер. Но, как выяснилось, он не видит смысла в трансфере португальца.

Итальянский журналист Ф. Романо сообщил, что после переговоров с новым рулевым «Челси» руководство клуба окончательно отказалось от приобретения Роналду. Конечно, решение может измениться, особенно если форвард хорошо покажет себя в играх за «МЮ» и сборную Португалии.

В целом эта новость означает, что агенту Криштиану нужно искать другие варианты, если к зимнему трансферному окну он не передумает. Сам Роналду выделял именно «Челси», так как хотел продолжить карьеру в одном из топовых клубов английской Премьер-лиги.