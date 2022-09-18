Эпопея с переходом одной из суперзвёзд современного футбола поставлена на паузу. Вокруг 37-летнего португальца ходило много слухов, но ни один из них не подтвердился. В итоге летнее трансферное окно завершилось, и Криштиану как минимум половину сезона придётся играть за «Манчестер Юнайтед».
Роналду будет планомерно набирать форму, чтобы подойти к чемпионату мира в оптимальных кондициях. Скорее всего, это последний подобный турнир в карьере португальца, и сомневаться, что он сконцентрирован на этом событии, не приходится. Если вы посмотрите прогнозы на ЧМ по футболу, то убедитесь, что Португалия котируется высоко — у неё хорошие шансы пробиться в плей-офф.
Новость о том, что руководство лондонцев заинтересовано в статусном форварде, появилась давно. Информацию подтвердили надёжные источники. Представители «Челси» вели предварительные переговоры с агентом футболиста.
Но главный тренер Томас Тухель наложил вето на трансфер Роналду. Он опасался, что португалец негативно повлияет на атмосферу в раздевалке. Кроме того, уровень звёздного форварда пусть и медленно, но неуклонно снижается, и нет гарантий, что в текущем сезоне не случится кризиса.
В тот момент Тухель предпочёл подписать Обамеянга, хорошо показавшего себя за полгода игры в «Барселоне». Кроме того, тренер лично знаком с нападающим, так как работал с ним в «Боруссии» из Дортмунда.
После увольнения немецкого специалиста из «Челси» слухи о возможном подписании Роналду возобновились. На его место пришёл британский тренер Грэм Поттер. Но, как выяснилось, он не видит смысла в трансфере португальца.
Итальянский журналист Ф. Романо сообщил, что после переговоров с новым рулевым «Челси» руководство клуба окончательно отказалось от приобретения Роналду. Конечно, решение может измениться, особенно если форвард хорошо покажет себя в играх за «МЮ» и сборную Португалии.
В целом эта новость означает, что агенту Криштиану нужно искать другие варианты, если к зимнему трансферному окну он не передумает. Сам Роналду выделял именно «Челси», так как хотел продолжить карьеру в одном из топовых клубов английской Премьер-лиги.