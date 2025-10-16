Здесь работают профессионалы, для которых психология — не просто профессия, а призвание.
- Индивидуальные консультации — поддержка при стрессе, тревоге, выгорании и поиске внутренней гармонии.
- Семейные, детские и парные консультации — помощь в разрешении конфликтов, восстановлении доверия и построении здоровых отношений.
- Групповая терапия, мастер-классы, арт-терапия и тренинги — пространство для роста, общения и вдохновения.
В команде центра — 5 опытных психологов, в том числе детский специалист. Консультации проходят очно и онлайн.
«ПАРУС» — это коворкинг и пространство для психологов, коучей и других специалистов помогающих профессий.
- Полностью оборудованные кабинеты для работы.
- Зал для групповых мероприятий, мастер-классов и тренингов.
В центре царит атмосфера уважения, тепла и доверия. Это место, где можно быть собой — клиенту, который ищет ответы, и специалисту, который помогает их находить.
Адрес: Зеленоград, пл. Юности, 4. Яндекс.карты
Телефон: 8-968-890-80-46
Записаться: n1477760.yclients.com
Вконтакте: vk.com/parus_psy
Телеграм: t.me/parus_psy
Центр «ПАРУС» — место, где начинаются перемены. Для вас и вместе с вами.
