Врач-косметолог
Требования
- Наличие высшего медицинского образования
- Наличие сертификатов
- Аккуратность
- Коммуникабельность
- Опыт работы от 3 лет
- Желание учиться и развиваться
- Умение составлять протоколы лечения
- Владение инъекционными методиками (биоревитализация, контурная пластика и др.)
- Опыт работы с аппаратными технологиями приветствуется.
Гибкий график работы, заработная плата договорная, все обсуждается на собеседовании.
Массажист
Требования
- Женский пол
- Наличие медицинского образования
- Наличие сертификатов
- Чистоплотность
- Коммуникабельность
- Ответственность
- Желание развиваться.
Гибкий график работы, заработная плата договорная, все обсуждается на собеседовании.
Звонить и отправлять резюме по телефону/WA: 8-906-032-04-23
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