Центр Косметологии «Квезаль» (Зеленоград) ищет специалистов на длительный срок — требуются врач-косметолог и массажист 24.06.2024 Реклама ООО ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ «КВЕЗАЛЬ» ИНН:7735187566 erid:2VSb5wHzw4L
Врач-косметолог

Требования

  • Наличие высшего медицинского образования
  • Наличие сертификатов
  • Аккуратность
  • Коммуникабельность
  • Опыт работы от 3 лет
  • Желание учиться и развиваться
  • Умение составлять протоколы лечения
  • Владение инъекционными методиками (биоревитализация, контурная пластика и др.)
  • Опыт работы с аппаратными технологиями приветствуется.

Гибкий график работы, заработная плата договорная, все обсуждается на собеседовании.

Массажист

Требования

  • Женский пол
  • Наличие медицинского образования
  • Наличие сертификатов
  • Чистоплотность
  • Коммуникабельность
  • Ответственность
  • Желание развиваться.

Гибкий график работы, заработная плата договорная, все обсуждается на собеседовании.

Звонить и отправлять резюме по телефону/WA: 8-906-032-04-23

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