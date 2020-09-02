Центр компьютерного обучения и дополнительного образования школьникам 3-11 классов. Вместе с Яндекс.Лицеем и колледжами — учись бесплатно 02.09.2020 Центр компьютерного обучения и дополнительного образования

Открыт набор в Центр компьютерного обучения и дополнительного образования (Центр Немцовой) на 2020/21 учебный год для школьников и взрослых.

ЦКО и ДО предлагает школьникам 3-11 классов курсы по самым современным популярным IT-технологиям с «нуля» до профессионального уровня, английскому и немецкому языкам с «нуля» до свободного владения языком, по школьным предметам для закрепления и углубления знаний, а также курсы по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ.

Для школьников разработаны многоуровневые IT-программы. Школьники младших классов получают продвинутые навыки работы на компьютере и представление о самых актуальных IT-технологиях, обучаясь по направлениям IT-Start, IT-Total.

А старшеклассники осознанно выбирают заинтересовавшие их IT-технологии и углубляют свои знания вплоть до профессионального уровня по направлениям: Программирование, Веб-технологии, Системное администрирование, Компьютерный дизайн.

Обучаясь в ЦКО и ДО, школьники получают универсальные знания и навыки системной работы, применимые в школе и в будущем — в жизни и профессии. При этом главным принципом остается «Учиться с интересом» — школьники участвуют в ежегодных IT-Конференции, Турнирах, Хакатонах и других мероприятиях ЦКО и ДО.

В этом учебном году в ЦКО и ДО стартуют два новых образовательных IT-проекта «Учись бесплатно!» вместе с Яндекс.Лицеем и московскими колледжами. Занятия по этим двум проектам будут проходить в учебных классах ЦКО и ДО.

Первый проект Яндекс.Лицей — это проект Яндекса по обучению программированию на языке Python школьников 8-9 классов, имеющих высокую мотивацию к обучению и прошедших конкурсный отбор. ЦКО и ДО утвержден в качестве образовательного учреждения. Обучение в Яндекс.Лицее бесплатное.

Школьники, не прошедшие конкурсный отбор в Яндекс.Лицей, могут пройти обучение в ЦКО и ДО по программированию на языке Python на платной основе. Обучаться могут школьники 6-11 классов, а программа предлагается в 3-х вариантах с разделением на степени сложности, включая программу с углубленным изучением программирования с такой же степенью сложности, что и программа в Яндекс.Лицее.

Второй проект — проект для школьников 9-11 классов с московскими колледжами. Обучаясь в ЦКО и ДО по направлениям: программирование, веб-технологии, системное администрирование и компьютерный дизайн, школьники получают знания и навыки Junior-разработчика с ориентацией на стандарты WorldSkills. Параллельно в московских ведущих колледжах школьники будут проходить бесплатно сертификацию и получат свидетельство о профессии с присвоением IT-квалификации, а после сдачи демо-экзамена паспорт Skills с занесением информации о них в международную базу данных для работодателей. Всё это повышает рейтинг школьника для успешного поступления в ВУЗ, а также позволяет школьнику реально начать работать в сфере IT.

Изучая IT-технологии в ЦКО и ДО, школьники получают полное представление о работе в сфере IT. Специалисты же в сфере IT являются одними из самых востребованных во всем мире, а знания IT сегодня — часть базовой грамотности. Поэтому полученные знания и навыки по IT-технологиям пригодятся школьнику всегда, какую бы специальность он в будущем ни выбрал.

Успех в будущем в любой сфере складывается из трех составляющих — знания IT-технологий, иностранных языков и школьных предметов. Заложив прочный фундамент знаний, школьники делают первый шаг к успешной карьере в будущем в любой сфере.
Кроме курсов для школьников, ЦКО и ДО предлагает курсы для взрослого населения по IT-технологиям и иностранным языкам.
Запись на курсы и подробнее о проектах по телефонам: 8-499-653-80-20 8-915-221-43-43
www.cko-do.ru


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Метки:
дети, дополнительное образование, it-специалисты, Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования Немцовой
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