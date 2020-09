Второй проект — проект для школьников 9-11 классов с московскими колледжами. Обучаясь в ЦКО и ДО по направлениям: программирование, веб-технологии, системное администрирование и компьютерный дизайн, школьники получают знания и навыки Junior-разработчика с ориентацией на стандарты WorldSkills. Параллельно в московских ведущих колледжах школьники будут проходить бесплатно сертификацию и получат свидетельство о профессии с присвоением IT-квалификации, а после сдачи демо-экзамена паспорт Skills с занесением информации о них в международную базу данных для работодателей. Всё это повышает рейтинг школьника для успешного поступления в ВУЗ, а также позволяет школьнику реально начать работать в сфере IT.

Изучая IT-технологии в ЦКО и ДО, школьники получают полное представление о работе в сфере IT. Специалисты же в сфере IT являются одними из самых востребованных во всем мире, а знания IT сегодня — часть базовой грамотности. Поэтому полученные знания и навыки по IT-технологиям пригодятся школьнику всегда, какую бы специальность он в будущем ни выбрал.