В этом учебном году в ЦКО и ДО стартуют два новых образовательных IT-проекта «Учись бесплатно!» вместе с Яндекс.Лицеем и московскими колледжами. Занятия по этим двум проектам будут проходить в учебных классах ЦКО и ДО.

Первый проект Яндекс.Лицей — это проект Яндекса по обучению программированию на языке Python школьников 8-9 классов, имеющих высокую мотивацию к обучению и прошедших конкурсный отбор. ЦКО и ДО утвержден в качестве образовательного учреждения. Обучение в Яндекс.Лицее бесплатное.