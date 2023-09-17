Центр комплексной подготовки «Воин» открывает набор детей на новый учебный год по направлению «Каратэ киокушинкай» 17.09.2023 Реклама ООО «Ригал-1», ИНН 7735096421 erid:LatgC8CQN

Центр комплексной подготовки «Воин» им. братьев Богачёвых открывает набор детей на новый учебный год по направлению «Каратэ киокушинкай». При покупке абонемента до 30 сентября — кимоно для каратэ в подарок.

Антон Богачев, сертифицированный тренер по каратэ «киокушинкай» уверен, что этот спорт подходит абсолютно всем — детям и взрослым, мальчикам и девочкам. Каратэ «киокушинкай» — это один из самых сложных стилей, предполагающий полный контакт. Антон рассказал «Зеленоград.ру» о преподавании, соревнованиях, своих воспитанниках и развеял мифы, связанные с каратэ.

О себе

Я всю жизнь занимался спортом: попробовал бокс и дзюдо, участвовал в соревнованиях по бегу, стрельбе и лыжам. Но именно каратэ стало моим любимым увлечением, которое я быстро превратил в свою работу. В 2010 году я поступил на службу в органы внутренних дел и стал инструктором по служебной и боевой подготовке: обучал сотрудников полиции приемам борьбы.

Но свои тренировки не бросал и сдавал на пояса — сейчас у меня черный пояс третий дан киокушинкай каратэ. Третий дан — это третья степень мастерства. До этого я уже сдал на 11 разных поясов: оранжевый, синий, желтый и так далее. На третий дан успешно сдал в июле 2023 года.

Во время службы в полиции мы с братом открыли детскую секцию каратэ в Солнечногорском районе. Сейчас я — сертифицированный тренер и имею право преподавать киокушинкай каратэ.

О киокушинкай каратэ

Киокушинкай каратэ — это полноконтактный стиль каратэ, один из самых сложных сегодня. Это направление было создано в 1950-х годах в противовес бесконтактным школам и принципу «карате без контакта». В то время спортивным результатам значение особо не придавалось, а каратэ было скорее стилем жизни, нежели спортом.

Но без навыков борьбы с противником очень сложно постоять за себя и защитить других. Именно поэтому основатель этого стиля, Масутацу Ояма, собрал вместе всех каратистов, которые хотели драться, чтобы возродить каратэ как воинское искусство. Именно они показали миру настоящее каратэ, которое быстро обрело популярность во всем мире.

Конечно, в этом направлении нет такой свободы действий, как в ММА, например, сильных ударов по лицу руками. Но, тем не менее, стиль киокушинкай позволяет бойцам в полной мере проявить себя в рамках установленных правил. Стиль допускает удары по всем трем уровням:

  • верхнему (только ногами)
  • среднему
  • нижнему

Разрешены удары по любой части тела кроме паховой области и позвоночника.

Преимущества киокушинкай

Каратэ — это спортивная дисциплина, поэтому первое преимущество — это безупречная физическая подготовка. Спортсмены тренируют все группы мышц, делают большое количество упражнений, которые повышают силу, выносливость, реакцию и скорость.

Во-вторых, во время тренировок большая часть ударов приходится на открытые участки тела. Кроме того, в обучение входит навык разбивания твердых предметов, чаще всего досок. Благодаря такой набивке каратисты имеют очень крепкое тело и могут принимать удары любой силы.

Но каратэ — это не только спорт, но и философское течение, в котором сосредоточены важные ценности: уважение к старшим и к сопернику, принцип ненападения и неприменения силы, если только жизни вас или ваших близких не угрожает опасность.

В киокушинкай каратэ важное место отводится дисциплине, которая помогает ученикам не только на тренировках, но и в повседневной жизни. Каратэ воспитывает силу, дух и волевые качества, которые важны для человека даже за стенами спортивного зала.

Мои воспитанники знают, что свои способности они могут применять только для самообороны. Но, как показывает практика, к детям, которые серьезно занимаются, мало кто осмеливается приставать.

О преподавании и школе

Центр комплексной подготовки «Воин» в Зеленограде, в котором я преподаю каратэ, сейчас насчитывает более 200 учеников. Группы делятся на малышей — 3-5 лет, подростков — 6-12 лет и взрослых. Причем в старшей группе новички и профи занимаются вместе. На занятия могут прийти все желающие с любым уровнем подготовки в любое время года.

Тренировки проходят в нескольких местах:

  • Зеленоград, корпус 1106Е, второй этаж, Центр комплексной подготовки «Воин»
  • Андреевка, улица Староандреевская, стр. 41, Центр дополнительного образования «Эрудит»
  • Солнечногорский район, Радумля, мкрн Механического з-да 1, дом 14, Культурный центр «Наш Дом»

Мы участвуем в турнирах и соревнованиях, сдаем на пояса и выезжаем на летние сборы.

Группы собираются и летом: в теплое время мы тренируемся на улице: свежий воздух, бег, атлетические упражнения — каратист должен быть всесторонне развит.

Спортсмену нужно относиться к тренировкам, а особенно к соревнованиям, очень серьезно. Нужно не только держать свой вес и совершенствовать физическую форму, но и настраиваться на победу психологически. Но, тем не менее, в нашей команде не важен ежесекундный результат.

Моя главная задача — привить детям интерес к спорту, чтобы они занимались им всю свою жизнь и передали это как ценность следующим поколениям. Я считаю, что в век смартфонов и социальных сетей это очень важно, это часть здорового образа жизни.

О тренировках и безопасности

В тренировочном процессе все происходит постепенно: сначала это общая физическая подготовка — приседания, отжимания, пресс и так далее. Только после этого мы переходим к технике каратэ. Сразу к спаррингу ученики не допускаются: сначала они отрабатывают техники несколько месяцев. Такая система тренировок минимизирует получение травм как у детей, так и у взрослых.

Сами занятия начинаются с разминки: это набор упражнений в киокушинкай каратэ, который стандартизирован японскими мастерами. Затем мы переходим к основному тренировочному процессу. В детских группах преобладает игровой и соревновательный формат, чтобы поддерживать внимание и заинтересованность. Со взрослыми все «по-серьезному», работаем до седьмого пота.

Многие переживают, что это травмоопасный спорт. Я могу сказать, что каждый спорт опасен по-своему, но также страшно и по улице ходить. Самое главное, быть хорошо подготовленным, владеть техникой и приемами, а для этого нужно идти к опытному специалисту, который научит делать, как правильно.

Кроме того, есть мнение, что каратэ — это не женский вид спорта. Я не согласен с этим, потому что считаю, что уметь постоять за себя важно абсолютно каждому, независимо от пола. У меня в группах занимаются и мальчики и девочки, их примерно поровну. Причем девушки часто более усердны в своих тренировках!

Довольно частая ситуация, когда на занятия приходят целыми семьями. Сначала ребенка отдали, потом и родители заинтересовались. Это здорово, потому что так прогресс у всех идет быстрее: спортсмены занимаются не только в спортзале, но и практикуются дома, готовятся к сдаче на пояса.

О результатах

Каратэ — это многогранный спорт, поэтому цели у всех спортсменов разные.

  • Можно заниматься и изучать приемы самозащиты
  • Можно тренироваться просто ради физической нагрузки
  • Можно сдавать на пояса и участвовать в соревнованиях.

Соревнования есть двух видов: «Кумитэ» — это полноконтактный бой с противником по правилам киокушинкай каратэ и «Ката» — это постановка боевых связок, чтобы показать свое техническое преимущество.

Кроме того, ученики готовятся к аттестации на пояса: это сложный и волнительный процесс. Но чем выше мастерство, тем выше и ценность.

Аттестация включает бои и технику каратэ.

В своей спортивной карьере я принимал участие и занимал призовые места в областных турнирах, чемпионате Москвы и Всероссийских соревнованиях. Но на этом я не останавливаюсь: сейчас планирую и дальше выступать и побеждать, готовлюсь к турнирам. Следующий этап — поехать в Японию и сразиться там за призовые места!

Мои воспитанники тоже участвуют в различных соревнованиях и побеждают. Когда выступают и занимают призовые места твои спортсмены, испытываешь еще больше эмоций и гордости, чем когда участвуешь сам.

Как записаться на занятия и получить больше информации

Тренер Антон Богачёв @antonibogachev
Телефон: 8-905-716-30-33

ЦКП «Воин»
Телефон: 8-903-757-29-77 или 8-499-732-91-21

Социальные сети:
Вконтакте: @ckp_voin
Инстаграм: @ckp_voin

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