О киокушинкай каратэ

Киокушинкай каратэ — это полноконтактный стиль каратэ, один из самых сложных сегодня. Это направление было создано в 1950-х годах в противовес бесконтактным школам и принципу «карате без контакта». В то время спортивным результатам значение особо не придавалось, а каратэ было скорее стилем жизни, нежели спортом.

Но без навыков борьбы с противником очень сложно постоять за себя и защитить других. Именно поэтому основатель этого стиля, Масутацу Ояма, собрал вместе всех каратистов, которые хотели драться, чтобы возродить каратэ как воинское искусство. Именно они показали миру настоящее каратэ, которое быстро обрело популярность во всем мире.

Конечно, в этом направлении нет такой свободы действий, как в ММА, например, сильных ударов по лицу руками. Но, тем не менее, стиль киокушинкай позволяет бойцам в полной мере проявить себя в рамках установленных правил. Стиль допускает удары по всем трем уровням:

верхнему (только ногами)

среднему

нижнему

Разрешены удары по любой части тела кроме паховой области и позвоночника.