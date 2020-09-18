Центр Интеллектуального Досуга «УникуМ» — место для любознательных детей и их родителей. В центре ждут всех, кому интересно изучать законы и явления природы и поработать в настоящей химической лаборатории; тех, кто хочет научиться понимать и решать задачки любого уровня и красиво и разборчиво писать; кто готов разобраться в шахматной игре или научиться шить…
А может ваша заветная мечта — провести собственное исследование? Центр Интеллектуального Досуга «УникуМ» рад всем, кто хочет расширить кругозор и подготовиться к школе, словом проводить свое свободное время интересно и с пользой.
- Проектная деятельность,
- Коллекция кристаллов,
- ОколоНаучная лаборатория,
- Детская химическая лаборатория
- Песочная студия,
- Арт-студия,
- Я познаю мир,
- Радужная зебра,
- Математика от простой к Олимпиадной,
- Таблица умножения за 15 занятий,
- Красивый почерк за 25 уроков,
- Шьем сами,
- Умники и умницы,
- Азбука,
- Обучение чтению за 15 занятий,
- Читаем без слогов,
- Шахматы с нуля.
Все это ждет ваших детей в ЦИД УникуМ.
Заходите на http://unikum-cid.ru и выбирайте занятия, которые позволят ребенку стать более разносторонним, повысить свой рейтинг сейчас и стать более конкурентоспособным в будущем.
Занятия начались 10 сентября, но места еще есть!
Адрес: Георгиевский проспект, корпус 1651, 3 этаж, к. 304
Телефон: 8(977)945-35-25
https://www.facebook.com/UnikuMZelenigrad/
https://ok.ru/group/54023613579374