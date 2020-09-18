Центр Интеллектуального Досуга «УникуМ» приглашает детей на мастер-классы, познавательные занятия и уникальные курсы 18.09.2020 «УникуМ»

Центр Интеллектуального Досуга «УникуМ» — место для любознательных детей и их родителей. В центре ждут всех, кому интересно изучать законы и явления природы и поработать в настоящей химической лаборатории; тех, кто хочет научиться понимать и решать задачки любого уровня и красиво и разборчиво писать; кто готов разобраться в шахматной игре или научиться шить…

А может ваша заветная мечта — провести собственное исследование? Центр Интеллектуального Досуга «УникуМ» рад всем, кто хочет расширить кругозор и подготовиться к школе, словом проводить свое свободное время интересно и с пользой.

В УникуМе открыта запись на уникальные курсы и мастер-классы для детей:

  • Проектная деятельность,
  • Коллекция кристаллов,
  • ОколоНаучная лаборатория,
  • Детская химическая лаборатория
  • Песочная студия,
  • Арт-студия,
  • Я познаю мир,
  • Радужная зебра,
  • Математика от простой к Олимпиадной,
  • Таблица умножения за 15 занятий,
  • Красивый почерк за 25 уроков,
  • Шьем сами,
  • Умники и умницы,
  • Азбука,
  • Обучение чтению за 15 занятий,
  • Читаем без слогов,
  • Шахматы с нуля.

Все это ждет ваших детей в ЦИД УникуМ.

Заходите на http://unikum-cid.ru и выбирайте занятия, которые позволят ребенку стать более разносторонним, повысить свой рейтинг сейчас и стать более конкурентоспособным в будущем.

Занятия начались 10 сентября, но места еще есть!

Адрес: Георгиевский проспект, корпус 1651, 3 этаж, к. 304

Телефон: 8(977)945-35-25

https://vk.com/club58567247

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Метки:
дети, дополнительное образование, микрорайон 16, Уникум
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