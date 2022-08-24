Центр иностранных языков «Альбион» — приглашает на занятия взрослых и детей от 6 лет 24.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Центр иностранных языков «Альбион» более 30 лет предоставляет жителям Зеленограда высококачественные услуги в сфере преподавания иностранных языков. За это время сотни учеников Центра «Альбион» поступили в престижные университеты (в том, числе зарубежные), нашли работу в ведущих отечественных и иностранных компаниях, успешно сдали международные языковые экзамены — присоединяйтесь.

Занятия в Центре «Альбион» проводят высококвалифицированные отечественные педагоги и педагоги-носители языка.

Центр «Альбион» является официальным центром по подготовке к Кембриджским международным экзаменам по английскому языку и официальным участником международной образовательной программы «Cambridge English».

В настоящее время Центр «Альбион» предлагает своим ученика следующие основные образовательные программы:

  • изучение европейских языков (английский, испанский, французский, немецкий, итальянский)
  • изучение восточных языков (китайский, японский, арабский, корейский, хинди)
  • подготовка к международным экзаменам по английскому языку (детские экзамены YLE Tests (Statrers, Movers, Flyers), KET for schools, PET for schools, FCE for schools, KET, PET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL)
  • подготовка к международным экзаменам по китайскому языку (экзамен HSK)
  • подготовка к международным экзаменам по японскому языку (экзамен Нихонго Норёку Сикен)
  • подготовка к международным экзаменам по испанскому языку (экзамен DELE)
  • подготовка к международным экзаменам по французскому языку (экзамен DELF, DALF, TCF)
  • подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку
  • подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по испанскому языку
  • подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по французскому языку
  • подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку
  • подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по истории
  • подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию.

Кроме того, Центр «Альбион» предлагает широкий спектр дополнительных программ и курсов по всем изучаемым языкам:

  • дистанционные курсы изучения иностранных языков
  • курсы интенсивного изучения иностранных языков
  • интенсивный разговорный курс английского языка «The Real English»
  • краткосрочные специальные, дополнительные курсы по английскому языку («Английский для телефонных переговоров», «Английский для путешествий», «Английский для деловых встреч и совещаний», «Английский для поиска работы», «Английский для презентаций», «Английский для эффективного делового общения», «Английский для эффективной электронной переписки» и многие другие)
  • краткосрочный специальный, дополнительный курс по испанскому языку «Испанский язык для путешествий»
  • бизнес-курсы иностранных языков (курсы иностранных языков для делового общения)
  • корпоративное обучение иностранным языкам для фирм и организаций
  • помощь в освоении школьной программы по английскому, испанскому, французскому, немецкому языкам
  • помощь в освоении школьной программы по русскому языку
  • русский язык как иностранный
  • специальные, дополнительные курсы по культуре и традициям стран изучаемых языков
  • курс «Испанский язык через танец»
  • курс «Искусство китайского чайного мастерства»
  • разговорные клубы на английском языке «Learn To Speak Fluent English»
  • разговорные клубы на испанском языке
  • литературный клуб на испанском языке.

Центр «Альбион» предлагает огромный выбор языковых стажировок и программ «Отдых и изучение иностранных языков за рубежом» по всем изучаемым языкам (Великобритания, Ирландия, Китай, Япония, Испания, и многие другие).

Также, Центр «Альбион» предлагает всем желающим усиленную разговорную, языковую практику и прекрасный отдых в летнем языковом лагере в Гурзуфе (Республика Крым).

Филиалы центра «Альбион»:

  • Зеленоград, корпус 1013А
  • Химки, улица Кирова, дом 11а
  • Химки, улица Пожарского, дом 14.

Телефоны:

  • 8-916-659-16-06
  • 8-967-083-56-93
  • 8-985-826-27-24

WEB-сайт: www.center-albion.ru
E-mail: aquous18@yandex.ru

ВКонтакте: vk.com/centeralbion
Telegram: t.me/centeralbion

Метки:
иностранные языки, платное обучение, Альбион
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Центр иностранных языков «Альбион» — приглашает на занятия взрослых и детей от 6 лет Реклама
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