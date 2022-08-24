Центр «Альбион» предлагает огромный выбор языковых стажировок и программ «Отдых и изучение иностранных языков за рубежом» по всем изучаемым языкам (Великобритания, Ирландия, Китай, Япония, Испания, и многие другие).

Также, Центр «Альбион» предлагает всем желающим усиленную разговорную, языковую практику и прекрасный отдых в летнем языковом лагере в Гурзуфе (Республика Крым).