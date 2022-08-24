Центр иностранных языков «Альбион» более 30 лет предоставляет жителям Зеленограда высококачественные услуги в сфере преподавания иностранных языков. За это время сотни учеников Центра «Альбион» поступили в престижные университеты (в том, числе зарубежные), нашли работу в ведущих отечественных и иностранных компаниях, успешно сдали международные языковые экзамены — присоединяйтесь.
Занятия в Центре «Альбион» проводят высококвалифицированные отечественные педагоги и педагоги-носители языка.
Центр «Альбион» является официальным центром по подготовке к Кембриджским международным экзаменам по английскому языку и официальным участником международной образовательной программы «Cambridge English».
В настоящее время Центр «Альбион» предлагает своим ученика следующие основные образовательные программы:
- изучение европейских языков (английский, испанский, французский, немецкий, итальянский)
- изучение восточных языков (китайский, японский, арабский, корейский, хинди)
- подготовка к международным экзаменам по английскому языку (детские экзамены YLE Tests (Statrers, Movers, Flyers), KET for schools, PET for schools, FCE for schools, KET, PET, FCE, CAE, IELTS, TOEFL)
- подготовка к международным экзаменам по китайскому языку (экзамен HSK)
- подготовка к международным экзаменам по японскому языку (экзамен Нихонго Норёку Сикен)
- подготовка к международным экзаменам по испанскому языку (экзамен DELE)
- подготовка к международным экзаменам по французскому языку (экзамен DELF, DALF, TCF)
- подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку
- подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по испанскому языку
- подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по французскому языку
- подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку
- подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по истории
- подготовка к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию.
Кроме того, Центр «Альбион» предлагает широкий спектр дополнительных программ и курсов по всем изучаемым языкам:
- дистанционные курсы изучения иностранных языков
- курсы интенсивного изучения иностранных языков
- интенсивный разговорный курс английского языка «The Real English»
- краткосрочные специальные, дополнительные курсы по английскому языку («Английский для телефонных переговоров», «Английский для путешествий», «Английский для деловых встреч и совещаний», «Английский для поиска работы», «Английский для презентаций», «Английский для эффективного делового общения», «Английский для эффективной электронной переписки» и многие другие)
- краткосрочный специальный, дополнительный курс по испанскому языку «Испанский язык для путешествий»
- бизнес-курсы иностранных языков (курсы иностранных языков для делового общения)
- корпоративное обучение иностранным языкам для фирм и организаций
- помощь в освоении школьной программы по английскому, испанскому, французскому, немецкому языкам
- помощь в освоении школьной программы по русскому языку
- русский язык как иностранный
- специальные, дополнительные курсы по культуре и традициям стран изучаемых языков
- курс «Испанский язык через танец»
- курс «Искусство китайского чайного мастерства»
- разговорные клубы на английском языке «Learn To Speak Fluent English»
- разговорные клубы на испанском языке
- литературный клуб на испанском языке.
Центр «Альбион» предлагает огромный выбор языковых стажировок и программ «Отдых и изучение иностранных языков за рубежом» по всем изучаемым языкам (Великобритания, Ирландия, Китай, Япония, Испания, и многие другие).
Также, Центр «Альбион» предлагает всем желающим усиленную разговорную, языковую практику и прекрасный отдых в летнем языковом лагере в Гурзуфе (Республика Крым).
Филиалы центра «Альбион»:
- Зеленоград, корпус 1013А
- Химки, улица Кирова, дом 11а
- Химки, улица Пожарского, дом 14.
Телефоны:
- 8-916-659-16-06
- 8-967-083-56-93
- 8-985-826-27-24
WEB-сайт: www.center-albion.ru
E-mail: aquous18@yandex.ru
ВКонтакте: vk.com/centeralbion
Telegram: t.me/centeralbion