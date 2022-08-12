Приближается начало учебного года и перед родителями всплывает множество задач: покупка одежды, обуви, канцелярии и решение организационных вопросов. А ведь еще нужно позаботиться о букете для классного руководителя или любимого учителя.
Как же все успеть, и главное — где найти время? Наверняка, все торговые точки будут переполнены покупателями, и придется долго стоять в очереди. А может и вовсе "не повезти", и когда наступит ваш черед, окажется, что нужные цветы у продавца закончились.
Чтобы ребенку не пришлось идти в школу без букета и с плохим настроением, можно воспользоваться услугами маркетплейса цветов и подарков Flomarket, где представлены проверенные салоны и мастера, и заказать букет заранее. Его соберут и доставят к точному времени по указанному адресу, а вы в это время сможете заняться более важными делами.
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В букете к 1 сентября важно учесть все нюансы: оформление, упаковка, расцветка и состав. Ведь композиция останется на фотоснимках в семейном архиве на долгие годы, и уже взрослые дети будут вспоминать торжественные моменты и в подробностях изучать детали на фото.
Миксы и монобукеты в зависимости от предпочтений заказчика упаковываются в современный оберточный материал, флористическую сетку или перевязываются атласной лентой. Также на пике моды мастерски оформленные шляпные коробки и декоративные корзины — оригинальную композицию можно преподнести учителю от имени всего класса. Прекрасным комплиментом и дополнением к букету станет сладкий подарок (торт, шоколад или коробочка конфет), корзина с фруктами или лакомствами, которые также можно купить на сайте.
Опытные сотрудники компании знают, что не стоит приобретать школьные букеты слишком больших размеров. Во-первых, ученику придется держать его в руках всю торжественную часть. А во-вторых, ребенка начальной школы вообще не будет видно из-за громоздкой охапки.
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