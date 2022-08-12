Как же все успеть, и главное — где найти время? Наверняка, все торговые точки будут переполнены покупателями, и придется долго стоять в очереди. А может и вовсе "не повезти", и когда наступит ваш черед, окажется, что нужные цветы у продавца закончились.

Чтобы ребенку не пришлось идти в школу без букета и с плохим настроением, можно воспользоваться услугами маркетплейса цветов и подарков Flomarket, где представлены проверенные салоны и мастера, и заказать букет заранее. Его соберут и доставят к точному времени по указанному адресу, а вы в это время сможете заняться более важными делами.