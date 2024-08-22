Букет от класса на 1 сентября — какой он? 22.08.2024 Реклама ИП Петров Е.А. ИНН:773578995285 erid:2VSb5w6K8U8

С каждым годом все популярнее движение подарить букет от класса на 1 сентября. Если букет от класса, то с эффектом «ВАУ»! Вау-букет — это красивый, пышный букет из интересных свежих цветов, который удивит учителя своей красотой и запомнится надолго.

В среднем стоимость такого букета всего 250-390 рублей с человека в классе. Что совсем недорого, учитывая, что прогнозируемая стоимость одной только розы — от 300 рублей.

Успейте заказать букет от класса до 24 августа и получите скидку 10%.

Флористы салона цветов «Зелбукет» создали коллекцию потрясающих букетов от класса. Оформить заказ на сайте можно уже сейчас. Букет доставят на дом или заберите самовывозом из салона. Стоимость доставки по городу — 249 рублей, а при заказе от 3500 рублей — бесплатно.

А если вы хотели бы пойти на линейку с собственным букетиком, на сайте «Зелбукет» большой выбор мини-букетов для школьников.

Зелбукет — известный салон цветов и интернет-магазин, который работает с декабря 2018 года. Зарекомендовал себя как салон с отличной репутацией, флористикой высокого уровня, широким ассортиментов качественных цветов, прекрасным сервисом. В салоне работают только профессионалы своего дела. Заказав цветы однажды, большинство покупателей навсегда остаются клиентами «Зелбукет».

8-925-089-49-99, звоните, пишите, вас очень ждут в «Зелбукет»!

https://zelbuket.ru

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