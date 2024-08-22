С каждым годом все популярнее движение подарить букет от класса на 1 сентября. Если букет от класса, то с эффектом «ВАУ»! Вау-букет — это красивый, пышный букет из интересных свежих цветов, который удивит учителя своей красотой и запомнится надолго.

В среднем стоимость такого букета всего 250-390 рублей с человека в классе. Что совсем недорого, учитывая, что прогнозируемая стоимость одной только розы — от 300 рублей.

Успейте заказать букет от класса до 24 августа и получите скидку 10%.

Флористы салона цветов «Зелбукет» создали коллекцию потрясающих букетов от класса. Оформить заказ на сайте можно уже сейчас. Букет доставят на дом или заберите самовывозом из салона. Стоимость доставки по городу — 249 рублей, а при заказе от 3500 рублей — бесплатно.

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