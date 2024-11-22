Клиника «Детство Плюс» приглашает 29 ноября на «Ботокс день» и предлагает воспользоваться скидкой 20%.
Ботулинотерапия* — это инъекционная процедура, в ходе которой под кожу вводится ботулотоксин типа А (ботокс), который уменьшает выраженность морщин и снижает проявления гипергидроза. Эти инъекции расслабляют мышцы, что помогает разгладить морщины. В зоне применения препарата новые морщины не появляются на время действия токсина.
Показания:
- глубокие морщины на лбу, переносице, в межбровном пространстве, на подбородке, около губ, глаз и бровей
- «гусиные лапки» в уголках глаз
- «гингивальная улыбка»
- возрастные изменения зоны декольте
- гипертонус жевательных мышц
- гипергидроз подмышечной зоны, ладоней, стоп.
Преимущества:
- быстрый видимый и долговременный результат
- безопасность
- хорошая переносимость
- доказанная эффективность.
Записывайтесь по телефону 8-800-234-58-34
Адрес: клиника «Детство Плюс», Савелкинский проезд, 2
Работает каждый день без перерывов и выходных.
Регистрационный номер лицензии ЛО41-01137-77/00307723 от 18.08.2016 г., бессрочно. Выдана Департаментом здравоохранения г. Москвы.
* есть противопоказания, обязательна консультация со специалистом