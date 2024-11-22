Ботокс-день со скидкой 20% — 29 ноября в клинике «Детство Плюс» 22.11.2024 Реклама ООО «Леконс» ИНН:7735591610 erid:2VSb5wAe5BN

Клиника «Детство Плюс» приглашает 29 ноября на «Ботокс день» и предлагает воспользоваться скидкой 20%.

Ботулинотерапия* — это инъекционная процедура, в ходе которой под кожу вводится ботулотоксин типа А (ботокс), который уменьшает выраженность морщин и снижает проявления гипергидроза. Эти инъекции расслабляют мышцы, что помогает разгладить морщины. В зоне применения препарата новые морщины не появляются на время действия токсина.

Показания:

  • глубокие морщины на лбу, переносице, в межбровном пространстве, на подбородке, около губ, глаз и бровей
  • «гусиные лапки» в уголках глаз
  • «гингивальная улыбка»
  • возрастные изменения зоны декольте
  • гипертонус жевательных мышц
  • гипергидроз подмышечной зоны, ладоней, стоп.

Преимущества:

  • быстрый видимый и долговременный результат
  • безопасность
  • хорошая переносимость
  • доказанная эффективность.

Записывайтесь по телефону 8-800-234-58-34

Адрес: клиника «Детство Плюс», Савелкинский проезд, 2

Работает каждый день без перерывов и выходных.

Регистрационный номер лицензии ЛО41-01137-77/00307723 от 18.08.2016 г., бессрочно. Выдана Департаментом здравоохранения г. Москвы.

* есть противопоказания, обязательна консультация со специалистом
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