«Borodach» — обновленное мужское пространство, крутые стрижки, стильные бороды. Подарочные сертификаты к Новому году 13.12.2019 Borodach

«Borodach» — это место, где каждый мужчина может приятно провести свободное время: постричься, побриться, выпить различные напитки, пообщаться с интересными людьми, обсудить последние новости и затронуть актуальные темы.

Барбершоп «Borodach» это:

  • Команда профессиональных барберов;
  • Уютная атмосфера классического барбершопа;
  • Профессиональная мужская косметика ведущих торговых марок;
  • Free bar для наших клиентов;
  • Исключительно мужское общество.

Приглашаем Вас посетить наш обновленный мужской салон «Borodach», ждем Вас по тому же адресу и в тоже время, а так же в преддверии Новогодних праздников пора задуматься о подарках друзьям и близким. И если вы все еще не придумали подходящий подарок, то мы предлагаем вам приобрести набор профессиональной косметики или подарочный сертификат в наш салон на любую услугу или номинал. Такой презент порадует и приятно удивит любого.

Ждём по адресу: г. Зеленоград, корпус 1824
.
Запись по телефону: 8(968) 8-427-427

Часы работы: с 10.00 до 21.00 ежедневно

https://zelenograd.borodach.com/

https://www.instagram.com/zelborodach/

https://vk.com/zelborodach

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