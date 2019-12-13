Приглашаем Вас посетить наш обновленный мужской салон «Borodach», ждем Вас по тому же адресу и в тоже время, а так же в преддверии Новогодних праздников пора задуматься о подарках друзьям и близким. И если вы все еще не придумали подходящий подарок, то мы предлагаем вам приобрести набор профессиональной косметики или подарочный сертификат в наш салон на любую услугу или номинал. Такой презент порадует и приятно удивит любого.