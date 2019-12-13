«Borodach» — это место, где каждый мужчина может приятно провести свободное время: постричься, побриться, выпить различные напитки, пообщаться с интересными людьми, обсудить последние новости и затронуть актуальные темы.
- Команда профессиональных барберов;
- Уютная атмосфера классического барбершопа;
- Профессиональная мужская косметика ведущих торговых марок;
- Free bar для наших клиентов;
- Исключительно мужское общество.
Приглашаем Вас посетить наш обновленный мужской салон «Borodach», ждем Вас по тому же адресу и в тоже время, а так же в преддверии Новогодних праздников пора задуматься о подарках друзьям и близким. И если вы все еще не придумали подходящий подарок, то мы предлагаем вам приобрести набор профессиональной косметики или подарочный сертификат в наш салон на любую услугу или номинал. Такой презент порадует и приятно удивит любого.
Ждём по адресу: г. Зеленоград, корпус 1824
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Запись по телефону: 8(968) 8-427-427
Часы работы: с 10.00 до 21.00 ежедневно
https://zelenograd.borodach.com/
https://www.instagram.com/zelborodach/