Большие роллы, авторская пицца и блюда азиатской кухни 29.06.2026 Реклама ИП ВОРОБЬЕВ А.С. ИНН:773581777015 erid:2Vtzqwy6sSh

Зеленоград, твои любимые вкусы уже ждут тебя!

Большие роллы — сытные, сочные, те самые, которых хватает на всех
Авторская пицца — классические и авторские вкусы, а также комбо для компании
Суши, поке, воки, салаты, супы, закуски — разнообразие меню

Принимаем заказы:
+7-495-150-30-20
Или кликайте по ссылке и выбирайте своё блюдо

la-kendo.ru

Режим работы:
ВС-ЧТ: 11:00 — 22:45
ПТ-СБ: 11:00 — 23:15

Получи гастрономическое удовольствие. Приезжай за заказом со скидкой 15% или закажи доставку в любую точку города!
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