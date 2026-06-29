Зеленоград, твои любимые вкусы уже ждут тебя!



Большие роллы — сытные, сочные, те самые, которых хватает на всех

Авторская пицца — классические и авторские вкусы, а также комбо для компании

Суши, поке, воки, салаты, супы, закуски — разнообразие меню



Принимаем заказы:

+7-495-150-30-20

Или кликайте по ссылке и выбирайте своё блюдо



la-kendo.ru



Режим работы:

ВС-ЧТ: 11:00 — 22:45

ПТ-СБ: 11:00 — 23:15



Получи гастрономическое удовольствие. Приезжай за заказом со скидкой 15% или закажи доставку в любую точку города!