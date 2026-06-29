Зеленоград, твои любимые вкусы уже ждут тебя!
Большие роллы — сытные, сочные, те самые, которых хватает на всех
Авторская пицца — классические и авторские вкусы, а также комбо для компании
Суши, поке, воки, салаты, супы, закуски — разнообразие меню
Принимаем заказы:
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Режим работы:
ВС-ЧТ: 11:00 — 22:45
ПТ-СБ: 11:00 — 23:15
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