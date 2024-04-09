Хотите обрести — Здоровье, Молодость и Долголетие?
- Радовать себя и своих близких долгой, полноценной жизнью?
- Отказаться от приёма лекарств?
- Ощутить прилив энергии и сил?
- Избавиться от хронической усталости, бессонницы и раздражительности?
- Избавиться от вредных привычек и лени?
- Стать успешным, организованным человеком и научиться находить время, чтобы заниматься собой и своим здоровьем?
Вы узнаете и научитесь
- Как контролировать свои эмоции и позитивно воспринимать стрессовые ситуации
- Как любить себя и улучшить качество своей жизни
- Оставаться спокойными
- Как обрести состояние ясности
- Жить без боли и лекарств
- Как сжигать тревожные гормоны с помощью дыхательных техник
- Восстановите психологическое и физическое здоровье
Мы поможем вам овладеть всеми необходимыми практическими навыками и поддержим на всех этапах на пути к оздоровлению организма. Эти навыки:
- Просты в применении
- Не требуют лекарств
- Сразу дают положительный результат
- Остаются с вами на всю жизнь
Что входит в занятие?
- Беседа с Геннадием Наседкиным
- Тест Вашего уровня жизненной энергии (УЖЭ)
- Освоение техник циклического управляемого дыхания
- Энергетическая восстанавливающая Гимнастика
- Лечебное питание с доктором Наседкиным
- Простая медитация
Приходите на «Большую Перезагрузку», мы расскажем о проверенной временем системе оздоровления доктора Наседкина за одно общее занятие.
Предварительная регистрация по телефону 8-924-206-16-50.
Пароль: «Большая перезагрузка с доктором Наседкиным».
Начало в 17 часов
Продолжительность 3 часа
Стоимость участия 4000 рублей
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