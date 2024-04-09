Большая перезагрузка с доктором Наседкиным — 19 апреля в Гринсити (Микрон) 09.04.2024 Реклама ООО «Алатырь» ИНН:7735181758 erid:LatgBwvL8
Хотите обрести — Здоровье, Молодость и Долголетие?

  • Радовать себя и своих близких долгой, полноценной жизнью?
  • Отказаться от приёма лекарств?
  • Ощутить прилив энергии и сил?
  • Избавиться от хронической усталости, бессонницы и раздражительности?
  • Избавиться от вредных привычек и лени?
  • Стать успешным, организованным человеком и научиться находить время, чтобы заниматься собой и своим здоровьем?

Вы узнаете и научитесь

  • Как контролировать свои эмоции и позитивно воспринимать стрессовые ситуации
  • Как любить себя и улучшить качество своей жизни
  • Оставаться спокойными
  • Как обрести состояние ясности
  • Жить без боли и лекарств
  • Как сжигать тревожные гормоны с помощью дыхательных техник
  • Восстановите психологическое и физическое здоровье

Мы поможем вам овладеть всеми необходимыми практическими навыками и поддержим на всех этапах на пути к оздоровлению организма. Эти навыки:

  • Просты в применении
  • Не требуют лекарств
  • Сразу дают положительный результат
  • Остаются с вами на всю жизнь

Что входит в занятие?

  • Беседа с Геннадием Наседкиным
  • Тест Вашего уровня жизненной энергии (УЖЭ)
  • Освоение техник циклического управляемого дыхания
  • Энергетическая восстанавливающая Гимнастика
  • Лечебное питание с доктором Наседкиным
  • Простая медитация

Приходите на «Большую Перезагрузку», мы расскажем о проверенной временем системе оздоровления доктора Наседкина за одно общее занятие.

Предварительная регистрация по телефону 8-924-206-16-50.

Пароль: «Большая перезагрузка с доктором Наседкиным».

Начало в 17 часов
Продолжительность 3 часа
Стоимость участия 4000 рублей

Estedi.ru
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