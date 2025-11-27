Мечтаешь научиться играть в баскетбол?
Делаешь первые шаги или уже имеешь опыт и хочешь прокачать свои навыки под руководством тренера уровня ведущих спортивных школ Москвы?
Вас ждут:
г. Зеленоград, корпус 621А, спортивный зал школы №609
Расписание тренировок:
Четверг — с 18:00 до 19:00
Суббота — с 14:30 до 15:30
До конца ноября все тренировки — бесплатно!
Далее — 600? за одно занятие.
Запись и подробности:
+7-962-957-77-19 — Людмила
Телеграм: https://t.me/Apelsin_bc
