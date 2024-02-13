Бесплатный мастер-класс «Робототехника» — 17 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» 13.02.2024 Реклама АНО ДПО «АКАДЕМИЯ ТОП» ИНН:7730257499 erid:LatgBpory

Внимание, Зеленоград! 17 февраля в 12:30 пройдет бесплатный мастер-класс для детей 8-14 лет «Робототехника». Количество мест ограничено, успейте зарегистрироваться.

В программе:

  • конструирование роботов
  • бесплатное тестирование детей на уровень владения ПК
  • как направить интерес ребенка к компьютерам в правильное русло.

Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.
Количество мест ограничено!

Регистрация: в два клика.

Дата: 17 февраля в 12:30
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 8 до 14 лет.

Телефон для справок: 8-495-135-05-80.

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Бесплатный мастер-класс «Робототехника» — 17 февраля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
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