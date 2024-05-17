18 мая в 18:30 пройдет бесплатный мастер-класс «Первые шаги в Графическом дизайне» от компьютерной академии ТОП в Зеленограде.



Мечтаете о творческой самореализации? Вас всегда интересовал дизайн, но не знаете, как превратить хобби в доходную профессию? Тогда этот мастер-класс для вас! Попробуйте себя в новой профессии под руководством опытного педагога. Узнайте все тонкости профессии и подробности учебной программы! Начните принимать первые заказы уже через 3 месяца обучения.



В программе мастер-класса:

5 преимуществ оффлайн-образования

6 самых популярных сфер применения дизайнерских навыков

Как начать зарабатывать на дизайне.

Создание карточки для маркетплейса в программе Adobe Photoshop.

Расскажут о:

перспективах и темпах развития направления «Графический дизайн», сферах применения специалистов и уровне оплаты труда

курсах и программах обучения в Академии

достижениях студентов Компьютерной Академии

преимуществах, которые получают выпускники Академии ТОП

на 1 час погрузим в профессию дизайнера.

На уроке вы окунетесь в мир графического дизайна и современных компьютерных технологий!

Мероприятие состоится 18 мая в 18:30 по адресу: г. Зеленоград, к1651, оф. 305

8-495-135 05 80?

Количество мест ограничено!

Зарегистрируйтесь прямо сейчас по ссылке clck.ru/3AdmDp