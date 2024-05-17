18 мая в 18:30 пройдет бесплатный мастер-класс «Первые шаги в Графическом дизайне» от компьютерной академии ТОП в Зеленограде.
Мечтаете о творческой самореализации? Вас всегда интересовал дизайн, но не знаете, как превратить хобби в доходную профессию? Тогда этот мастер-класс для вас! Попробуйте себя в новой профессии под руководством опытного педагога. Узнайте все тонкости профессии и подробности учебной программы! Начните принимать первые заказы уже через 3 месяца обучения.
В программе мастер-класса:
- 5 преимуществ оффлайн-образования
- 6 самых популярных сфер применения дизайнерских навыков
- Как начать зарабатывать на дизайне.
- Создание карточки для маркетплейса в программе Adobe Photoshop.
Расскажут о:
- перспективах и темпах развития направления «Графический дизайн», сферах применения специалистов и уровне оплаты труда
- курсах и программах обучения в Академии
- достижениях студентов Компьютерной Академии
- преимуществах, которые получают выпускники Академии ТОП
- на 1 час погрузим в профессию дизайнера.
На уроке вы окунетесь в мир графического дизайна и современных компьютерных технологий!
Мероприятие состоится 18 мая в 18:30 по адресу: г. Зеленоград, к1651, оф. 305
8-495-135 05 80?
Количество мест ограничено!
Зарегистрируйтесь прямо сейчас по ссылке clck.ru/3AdmDp