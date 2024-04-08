Внимание, Зеленоград! 10 апреля в 18:30 состоится бесплатный мастер-класс для начинающих дизайнеров «Photoshop» от компьютерной академии ТОП. Количество мест ограничено, успейте зарегистрироваться.
В программе:
- мастер-класс от ведущего разработчика и преподавателя академии ТОП
- первое знакомство с «Adobe Photoshop»
- сколько зарабатывают специалисты по компьютерной графике
- как определиться с будущей профессией
- технологии, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься компьютерной графикой и дизайном.
Зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Количество мест ограничено!
Дата: 10 апреля в 18:30
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 7 до 14 лет.
Телефон для справок: 8-495-135-05-80.
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