Внимание, Зеленоград! 30 марта в 12:30 состоится бесплатный мастер-класс для детей 7-14 лет «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars». Количество мест ограничено, успейте зарегистрироваться.
В программе:
- 5 главных инструментов для создания 3D-персонажей
- как создать свой 3D-персонаж с нуля — пошаговая инструкция
- 7 технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием
- 10 уникальных примеров 3D-персонажей
- 5 советов по созданию 3D-персонажей от профессионала
- практическое занятие по 3D-моделированию.
Обязательно зарегистрируйтесь, чтобы устроители смогли приготовить компьютер для вашего ребёнка.
Количество мест ограничено!
Регистрация: в два клика.
Дата: 30 марта в 12:30, суббота
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж
Возраст участников: от 7 до 14 лет.
Телефон для справок: 8-495-135-05-80.
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Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Brawl Stars» — 30 марта в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
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