Мечтаете снять свой фильм?

Киношкола action! приглашает вас на мастер-класс «Первый фильм: как написать и снять» 21 марта в 20:00 в Зеленограде

На мастер-классе вы наконец узнаете:

как найти идею для фильма

выстроить этапы работы: от сценария до подбора актеров

как избежать ошибок при создании первого фильма и сразу начать карьеру с успешной ленты

как снять фильм с минимальным бюджетом

Ведущий мастер-класса — Рауль Гейдаров, режиссер и сценарист, выпускник ВГИК, мастер-педагог режиссуры и драматургии в киностудии имени Горького. Его короткометражные фильмы уже победили в российских и международных конкурсах!

Осталось 9 бесплатных мест!

kino-action.timepad.ru/event/2355465