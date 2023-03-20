Хотите снять свой фильм или написать песню? Узнать о работе кинооператора или поработать над имиджем? Приходите на бесплатные мастер-классы для будущих актеров, режиссеров, сценаристов и операторов в киношколе action! в Зеленограде.
Киношкола action! приглашает вас на мастер-класс «Первый фильм: как написать и снять» 21 марта в 20:00 в Зеленограде
На мастер-классе вы наконец узнаете:
- как найти идею для фильма
- выстроить этапы работы: от сценария до подбора актеров
- как избежать ошибок при создании первого фильма и сразу начать карьеру с успешной ленты
- как снять фильм с минимальным бюджетом
Ведущий мастер-класса — Рауль Гейдаров, режиссер и сценарист, выпускник ВГИК, мастер-педагог режиссуры и драматургии в киностудии имени Горького. Его короткометражные фильмы уже победили в российских и международных конкурсах!
Осталось 9 бесплатных мест!
kino-action.timepad.ru/event/2355465
Бесплатный мастер-класс от Павла Манукова, оператора с 20-летним опытом в операторской деятельности, где за 2 часа вы узнаете:
- Роль оператора в создании современного медиаконтента и кино
- Взаимодействие всех членов съёмочной группы и актёров на площадке
- Основные принципы работы с камерой и светом
- Демонстрация съёмочного оборудования
МК будет интересен всем, кто:
- хочет или уже осваивает тонкости работы с камерой
- планирует сделать операторское ремесло своей профессией
- хочет снять свой короткометражный фильм
- широкому кругу людей, кому интересна «кухня» кино и тв.
Вы научитесь продумывать и создавать композицию в движении, работать с актерами, выставлять свет и снимать кадры «как в кино».
Дата и время: 24 марта 20:00
Забронируйте место на мастер-класс: vk.me/action_kino_school
Бесплатный мастер-класс «Songwriting: создание креативных текстов», где за 2 часа мастер-класса вы узнаете:
- Упражнения и лайфхаки, которые помогут вам прокачать навык письма
- Чему учат в профессиональном институте для писателей, секреты профессионалов
- Как научиться креативно мыслить и открыть свободу мышления
и многое другое!
МК подойдет всем, кто «работает со словом», кто любит образное мышление, кто зависает над красивыми текстами и интересными образами. Сценаристам, ведущим, копирайтерам, учителям, тем, кто просто любит вести дневник и хочет вести его по-новому.
Дата и время: 26 марта в 17:00-19:00
Осталось 15 бесплатных мест! Не упустите возможность.
Забронируйте место на мастер-класс: vk.me/action_kino_school
Бесплатный мастер-класс «Актерское мастерство»
Занятие для всех, кто давно хотел попробовать себя в ремесле актера. Во время мастер-класса будут использоваться творческие техники на раскрепощение, импровизацию, речь, а также на освобождение от физических и речевых зажимов.
Ведущая мастер-класса — Александра Федина.
Режиссер, актриса, педагог по мастерству актера.
Опыт преподавательской деятельности — 20 лет.
Опыт
- Преподаватель в ВТУ им. М.С. Щепкина на кафедре мастерства актера
- Педагог кафедры мастерства актера в ТИ им. Б. Щукина с 2012 г.
- Преподаватель мастерства актера в Dong-Ah Institute of Media and Arts (Южная Корея)
- Актриса в московском драматическом театре «Ведогонь-театр».
Образование
- Театральное училище им. М.С. Щепкина (худ. рук. курса Н.Н. Афонин)
- ТИ им. Б. Щукина, режиссерский факультет, мастерская Л.Е. Хейфеца
- ВТУ им. Щепкина педагогическую магистратуру в 2011 г.
- Педагогическуая стажировку в ТИ им. Б.Щукина в 2011—2012 гг.
Дата и время: 27 марта в 20:00-22:00
Осталось 15 бесплатных мест! Не упустите возможность.
Забронируйте место на мастер-класс: kino-action.timepad.ru/event/2363965/
Бесплатный мастер-класс «Раскрытие себя через имидж», где за 2 часа мы проработаем индивидуальный образ каждого участника мастер-класса, который будет отражать именно его личность
На основе этого вы сможете подбирать себе неповторимые образы и луки самостоятельно!
МК будет интересен всем
- кто хочет найти себя и раскрыть свою личность
- построить свой индивидуальный стиль
- научиться разбирать образы окружающих
Дата и время: 2 апреля, 18:00-20:00
Осталось 14 бесплатных мест! Не упустите возможность.
Забронировать место на мастер-класс: vk.me/action_kino_school
Сайт: act-ion.ru
Вконтакте: vk.com/action_kino_school
Инст: instagram.com/action_kino_school