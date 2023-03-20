Бесплатные мастер-классы для будущих актеров, режиссеров, сценаристов и операторов в киношколе action! 20.03.2023 Реклама

Хотите снять свой фильм или написать песню? Узнать о работе кинооператора или поработать над имиджем? Приходите на бесплатные мастер-классы для будущих актеров, режиссеров, сценаристов и операторов в киношколе action! в Зеленограде.

Мечтаете снять свой фильм?

Киношкола action! приглашает вас на мастер-класс «Первый фильм: как написать и снять» 21 марта в 20:00 в Зеленограде

На мастер-классе вы наконец узнаете:

  • как найти идею для фильма
  • выстроить этапы работы: от сценария до подбора актеров
  • как избежать ошибок при создании первого фильма и сразу начать карьеру с успешной ленты
  • как снять фильм с минимальным бюджетом

Ведущий мастер-класса — Рауль Гейдаров, режиссер и сценарист, выпускник ВГИК, мастер-педагог режиссуры и драматургии в киностудии имени Горького. Его короткометражные фильмы уже победили в российских и международных конкурсах!

Осталось 9 бесплатных мест!
kino-action.timepad.ru/event/2355465

Хотите узнать все о профессии оператора?

Бесплатный мастер-класс от Павла Манукова, оператора с 20-летним опытом в операторской деятельности, где за 2 часа вы узнаете:

  • Роль оператора в создании современного медиаконтента и кино
  • Взаимодействие всех членов съёмочной группы и актёров на площадке
  • Основные принципы работы с камерой и светом
  • Демонстрация съёмочного оборудования

МК будет интересен всем, кто:

  • хочет или уже осваивает тонкости работы с камерой
  • планирует сделать операторское ремесло своей профессией
  • хочет снять свой короткометражный фильм
  • широкому кругу людей, кому интересна «кухня» кино и тв.

Вы научитесь продумывать и создавать композицию в движении, работать с актерами, выставлять свет и снимать кадры «как в кино».

Дата и время: 24 марта 20:00

Забронируйте место на мастер-класс: vk.me/action_kino_school

Хотите научиться писать песни, сценарии или другие креативные тексты?

Бесплатный мастер-класс «Songwriting: создание креативных текстов», где за 2 часа мастер-класса вы узнаете:

  • Упражнения и лайфхаки, которые помогут вам прокачать навык письма
  • Чему учат в профессиональном институте для писателей, секреты профессионалов
  • Как научиться креативно мыслить и открыть свободу мышления

и многое другое!

МК подойдет всем, кто «работает со словом», кто любит образное мышление, кто зависает над красивыми текстами и интересными образами. Сценаристам, ведущим, копирайтерам, учителям, тем, кто просто любит вести дневник и хочет вести его по-новому.

Дата и время: 26 марта в 17:00-19:00

Осталось 15 бесплатных мест! Не упустите возможность.

Забронируйте место на мастер-класс: vk.me/action_kino_school

Хотите попробовать на себе мастерство актера?

Бесплатный мастер-класс «Актерское мастерство»

Занятие для всех, кто давно хотел попробовать себя в ремесле актера. Во время мастер-класса будут использоваться творческие техники на раскрепощение, импровизацию, речь, а также на освобождение от физических и речевых зажимов.

Ведущая мастер-класса — Александра Федина.
Режиссер, актриса, педагог по мастерству актера.
Опыт преподавательской деятельности — 20 лет.

Опыт

  • Преподаватель в ВТУ им. М.С. Щепкина на кафедре мастерства актера
  • Педагог кафедры мастерства актера в ТИ им. Б. Щукина с 2012 г.
  • Преподаватель мастерства актера в Dong-Ah Institute of Media and Arts (Южная Корея)
  • Актриса в московском драматическом театре «Ведогонь-театр».

Образование

  • Театральное училище им. М.С. Щепкина (худ. рук. курса Н.Н. Афонин)
  • ТИ им. Б. Щукина, режиссерский факультет, мастерская Л.Е. Хейфеца
  • ВТУ им. Щепкина педагогическую магистратуру в 2011 г.
  • Педагогическуая стажировку в ТИ им. Б.Щукина в 2011—2012 гг.

Дата и время: 27 марта в 20:00-22:00

Осталось 15 бесплатных мест! Не упустите возможность.

Забронируйте место на мастер-класс: kino-action.timepad.ru/event/2363965/

Хотите поработать над своим имиджем?

Бесплатный мастер-класс «Раскрытие себя через имидж», где за 2 часа мы проработаем индивидуальный образ каждого участника мастер-класса, который будет отражать именно его личность

На основе этого вы сможете подбирать себе неповторимые образы и луки самостоятельно!

МК будет интересен всем

  • кто хочет найти себя и раскрыть свою личность
  • построить свой индивидуальный стиль
  • научиться разбирать образы окружающих

Дата и время: 2 апреля, 18:00-20:00

Осталось 14 бесплатных мест! Не упустите возможность.

Забронировать место на мастер-класс: vk.me/action_kino_school

Сайт: act-ion.ru
Вконтакте: vk.com/action_kino_school
Инст: instagram.com/action_kino_school
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