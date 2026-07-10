Центр обучения «Вектор-М» открывает набор на программы повышения квалификации в рамках национального проекта «Кадры».
— Специалист по работе с нейросетями, 144 академических часа
Познакомьтесь с возможностями искусственного интеллекта и научитесь использовать современные инструменты для решения рабочих задач, автоматизации процессов и повышения личной эффективности.
— Специалист по работе с нейросетями в управлении персоналом, 144 академических часа
Изучите актуальные тренды цифровой трансформации HR, освойте применение ИИ сервисов в подборе персонала, коммуникациях, аналитике и ежедневной работе специалистов по управлению персоналом.
Что Вы получите
— Бесплатное дистанционное обучение
— Практические знания и современные инструменты
— Удостоверение о повышении квалификации установленного образца
— Возможность освоить востребованные навыки уже сегодня
Консультация и запись:
+7-925-217-57-77
+7-999-508-44-76
Подать заявку: https://forms.yandex.ru/cloud/6a2fb20502848fa7af4c5c57/
Программы доступны гражданам Российской Федерации старше 18 лет при наличии образования не ниже среднего профессионального.
Количество мест ограничено. Набор проводится один раз в год. Подайте заявку заранее и займите место среди первых участников программы!