Бэби-клуб в Зеленограде: занятия для детей от 8 месяцев до 7 лет 10.07.2026 Реклама ИП ВОЙТОВИЧ К.Е. ИНН:550517772834 erid:2VtzqwJrtUa

Бэби-клуб Зеленоград

От первых шагов до уверенного старта в школе

Тысячи детей уже сделали свои первые открытия вместе с Бэби-клубом!

Помогаем детям от 8 месяцев до 7 лет развивать интеллект, речь, мышление, память, внимание и уверенность в себе — через игру, творчество, движение и живое общение.

В Бэби-клубе каждый ребёнок развивается в своём темпе, а занятия проходят в атмосфере заботы, поддержки и искреннего интереса к каждому малышу.

В Бэби-клубе каждый ребёнок развивается в своём темпе, а занятия проходят в атмосфере заботы, поддержки и искреннего интереса к каждому малышу.

— Тщательный отбор педагогов. Мы доверяем развитие детей только профессионалам, которые любят свою работу и умеют найти подход к каждому ребёнку.
— Сильная программа подготовки к школе. Занятия проходят в мини-группах, что позволяет уделить максимум внимания каждому ребёнку и обеспечить высокий результат.
— Для малышей (8 месяцев — 2 года) — мягкая адаптация, сенсорное развитие, первые навыки общения и самостоятельности.
— Бэби-классы (2-7 лет) — развитие интеллекта, речи, творчества, логики и эмоционального интеллекта.
— Подготовка к школе (6-7 лет) — чтение, математика, логика и уверенный старт в первом классе.
— Мини-ясли — 3 раза в неделю по 3 часа. Бережная адаптация, развитие самостоятельности и комфортное привыкание к детскому коллективу.
— Арт-студия, Творческий сад — творческие занятия, мастер-классы, эксперименты, поделки и проекты, которые развивают фантазию, воображение и любовь к творчеству.

Дополнительные занятия

— Логопед
— Нейропсихолог
— Английский язык
— Шахматы

Зеленоград, корпус 2024, 239

https://t.me/BabyClubZel2024

+7-906-777-89-08
+7-916-161-72-42

Запишитесь на пробное занятие и познакомьтесь с Бэби-клубом, в который дети идут с удовольствием, а родители видят реальные результаты.
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