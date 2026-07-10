В Бэби-клубе каждый ребёнок развивается в своём темпе, а занятия проходят в атмосфере заботы, поддержки и искреннего интереса к каждому малышу.



— Тщательный отбор педагогов. Мы доверяем развитие детей только профессионалам, которые любят свою работу и умеют найти подход к каждому ребёнку.

— Сильная программа подготовки к школе. Занятия проходят в мини-группах, что позволяет уделить максимум внимания каждому ребёнку и обеспечить высокий результат.

— Для малышей (8 месяцев — 2 года) — мягкая адаптация, сенсорное развитие, первые навыки общения и самостоятельности.

— Бэби-классы (2-7 лет) — развитие интеллекта, речи, творчества, логики и эмоционального интеллекта.

— Подготовка к школе (6-7 лет) — чтение, математика, логика и уверенный старт в первом классе.

— Мини-ясли — 3 раза в неделю по 3 часа. Бережная адаптация, развитие самостоятельности и комфортное привыкание к детскому коллективу.

— Арт-студия, Творческий сад — творческие занятия, мастер-классы, эксперименты, поделки и проекты, которые развивают фантазию, воображение и любовь к творчеству.



Дополнительные занятия



— Логопед

— Нейропсихолог

— Английский язык

— Шахматы



Зеленоград, корпус 2024, 239



https://t.me/BabyClubZel2024



+7-906-777-89-08

+7-916-161-72-42



Запишитесь на пробное занятие и познакомьтесь с Бэби-клубом, в который дети идут с удовольствием, а родители видят реальные результаты.