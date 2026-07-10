Бэби-клуб Зеленоград
От первых шагов до уверенного старта в школе
Тысячи детей уже сделали свои первые открытия вместе с Бэби-клубом!
Помогаем детям от 8 месяцев до 7 лет развивать интеллект, речь, мышление, память, внимание и уверенность в себе — через игру, творчество, движение и живое общение.
В Бэби-клубе каждый ребёнок развивается в своём темпе, а занятия проходят в атмосфере заботы, поддержки и искреннего интереса к каждому малышу.
В Бэби-клубе каждый ребёнок развивается в своём темпе, а занятия проходят в атмосфере заботы, поддержки и искреннего интереса к каждому малышу.
— Тщательный отбор педагогов. Мы доверяем развитие детей только профессионалам, которые любят свою работу и умеют найти подход к каждому ребёнку.
— Сильная программа подготовки к школе. Занятия проходят в мини-группах, что позволяет уделить максимум внимания каждому ребёнку и обеспечить высокий результат.
— Для малышей (8 месяцев — 2 года) — мягкая адаптация, сенсорное развитие, первые навыки общения и самостоятельности.
— Бэби-классы (2-7 лет) — развитие интеллекта, речи, творчества, логики и эмоционального интеллекта.
— Подготовка к школе (6-7 лет) — чтение, математика, логика и уверенный старт в первом классе.
— Мини-ясли — 3 раза в неделю по 3 часа. Бережная адаптация, развитие самостоятельности и комфортное привыкание к детскому коллективу.
— Арт-студия, Творческий сад — творческие занятия, мастер-классы, эксперименты, поделки и проекты, которые развивают фантазию, воображение и любовь к творчеству.
Дополнительные занятия
— Логопед
— Нейропсихолог
— Английский язык
— Шахматы
Зеленоград, корпус 2024, 239
https://t.me/BabyClubZel2024
+7-906-777-89-08
+7-916-161-72-42
Запишитесь на пробное занятие и познакомьтесь с Бэби-клубом, в который дети идут с удовольствием, а родители видят реальные результаты.