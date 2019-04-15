Весна — это зарождение нового! Вот и был придуман концепт нового салона красоты! Стильный дизайн интерьера, в каждом уголке которого можно сделать красивое селфи, панорамные окна с видом на центральный проспект, вкусный кофе и приятная атмосфера.
В честь открытия до конца апреля в Nikor Beauty House скидка 20% на все услуги:
- разные техники окрашивания волос;
- детские стрижки;
- маникюр, педикюр;
- эпиляция;
- окрашивание ресниц, бровей и коррекция их формы;
- все виды макияжа;
- пилинги и уходовые процедуры для лица.
Приходите!
Вас ждут по адресу: г. Зеленоград, Центральный проспект, корпус 405А.
Записывайтесь по телефонам: 8(499)731-18-65; +7(925)311-45-43
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