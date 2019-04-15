Никор Beauty house открыт. Всех ждут апрельские скидки 15.04.2019 Nikor Beauty House Реклама

Весна — это зарождение нового! Вот и был придуман концепт нового салона красоты! Стильный дизайн интерьера, в каждом уголке которого можно сделать красивое селфи, панорамные окна с видом на центральный проспект, вкусный кофе и приятная атмосфера.

В честь открытия до конца апреля в Nikor Beauty House скидка 20% на все услуги:

  • разные техники окрашивания волос;
  • детские стрижки;
  • маникюр, педикюр;
  • эпиляция;
  • окрашивание ресниц, бровей и коррекция их формы;
  • все виды макияжа;
  • пилинги и уходовые процедуры для лица.

Приходите!

Вас ждут по адресу: г. Зеленоград, Центральный проспект, корпус 405А.

Записывайтесь по телефонам: 8(499)731-18-65; +7(925)311-45-43

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