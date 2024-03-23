Только правильные развлечения и полезный отдых. Лагерь расположен в Лугинино. 4 тематические смены, новые друзья, развитие социальных навыков в коллективе, игры и творчество, вкусное и полезное питание, прогулки, походы, пикники, экскурсии, подвижные и настольные игры, творческие и развлекательные занятия. Скучать и серфить в интернете некогда.