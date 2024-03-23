Только правильные развлечения и полезный отдых. Лагерь расположен в Лугинино. 4 тематические смены, новые друзья, развитие социальных навыков в коллективе, игры и творчество, вкусное и полезное питание, прогулки, походы, пикники, экскурсии, подвижные и настольные игры, творческие и развлекательные занятия. Скучать и серфить в интернете некогда.
Представляем вам первую информацию по летнему лагерю 2024.
1 смена
- Даты: 27 мая — 21 Июня
- Тема: «Ох, уж эти празднички или год наоборот»
- Каждую неделю готовимся к одному из праздников. Вечеринка выбранного праздника и концерт для родителей.
2 смена
- Даты: 24 Июня — 19 июля
- Тема: «Путешествие во времени»
- Пройдем тернистым путем разные исторические эпохи от первобытного человека до золотого века с костюмами и балами.
- Наши творческие номера на заключительной вечеринке будут разнообразными, от русской народной песни до современного танца…
3 смена
- Даты: 22 июля — 9 августа
- Тема: «Созвездие Альдебарана»
- Придумаем новые галактики и свой космос, инопланетные гости и снимем фантастический фильм.
4 смена
- Даты: 12-30 августа
- Тема: «Русо-туристо»
- Снимаем пародии на телепередачи, вспоминаем фильмы и мультфильмы с путешествиями
- Перевоплотимся в ведущих-путешественников, персонажей, снимем много видосиков. На заключительной вечеринке выберем лучшую работу.
Расценки:
- 20 рабочих дней — 40000 рублей
- 15 рабочих дней — 34000 рублей
- 10 рабочих дней — 25000 рублей
- 5 дней — 13000 рублей
- 1 день — 3000 рублей.
Бронь в Ватсапп: +7-901-799-88-86
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