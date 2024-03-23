BeanClub приглашает в своё загородное лето! 23.03.2024 Реклама АБРАМОВА И.В. ИНН:773572989119 erid:LatgC7Xm5

Только правильные развлечения и полезный отдых. Лагерь расположен в Лугинино. 4 тематические смены, новые друзья, развитие социальных навыков в коллективе, игры и творчество, вкусное и полезное питание, прогулки, походы, пикники, экскурсии, подвижные и настольные игры, творческие и развлекательные занятия. Скучать и серфить в интернете некогда.

Представляем вам первую информацию по летнему лагерю 2024.

1 смена

  • Даты: 27 мая — 21 Июня
  • Тема: «Ох, уж эти празднички или год наоборот»
  • Каждую неделю готовимся к одному из праздников. Вечеринка выбранного праздника и концерт для родителей.

2 смена

  • Даты: 24 Июня — 19 июля
  • Тема: «Путешествие во времени»
  • Пройдем тернистым путем разные исторические эпохи от первобытного человека до золотого века с костюмами и балами.
  • Наши творческие номера на заключительной вечеринке будут разнообразными, от русской народной песни до современного танца…

3 смена

  • Даты: 22 июля — 9 августа
  • Тема: «Созвездие Альдебарана»
  • Придумаем новые галактики и свой космос, инопланетные гости и снимем фантастический фильм.

4 смена

  • Даты: 12-30 августа
  • Тема: «Русо-туристо»
  • Снимаем пародии на телепередачи, вспоминаем фильмы и мультфильмы с путешествиями
  • Перевоплотимся в ведущих-путешественников, персонажей, снимем много видосиков. На заключительной вечеринке выберем лучшую работу.

Расценки:

  • 20 рабочих дней — 40000 рублей
  • 15 рабочих дней — 34000 рублей
  • 10 рабочих дней — 25000 рублей
  • 5 дней — 13000 рублей
  • 1 день — 3000 рублей.

Бронь в Ватсапп: +7-901-799-88-86

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