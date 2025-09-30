Автотехцентр «Автория» расширяет возможности профессиональной диагностики подвески на вибро-стенде 30.09.2025 Реклама ИП Мясников А.Н. ИНН:773574974100 erid:2VtzqvWTRR7

Теперь сложные случаи диагностируются с помощью цифрового стетоскопа с 4-мя беспроводными датчиками.

Подобная диагностика крайне эффективна и экономична, так как позволяет точно определить конкретный проблемный узел вместо замены деталей наугад.

Стоимость услуги: 5000 рублей.

А ещё в «Автории» работает 3D-стенд сход-развала «Technovector 7», позволяющий максимально точно провести регулировку колёс.

Стоимость услуги: от 2500 рублей.

Ну и, конечно, в техцентре проводятся все виды кузовных работ, диагностика, ремонт ходовой части, тормозной системы и т. д.

«Автория» — команда профессионалов, доверьте ремонт им.

Телефон: 8-926-153-38-01

Адрес: Андреевка, Староандреевская ул., 7 Г, как добраться.
