Системе центрального отопления в Москве исполнилось 95 лет — это крупнейшая городская теплосеть в мире Новости
Лыжную трассу в Крюково замело снегом, но там продолжают кататься — несмотря на хронические проблемы Новости
Выставка живописи и графики «Зима» подходит к концу в библиотеке 14-го микрорайона — завтра последний день. Показываем зимнее красивое зеленоградское и не только Новости
ArenaPlay Технополис приглашает в спортивные секции, фитнес-клуб и предлагает аренду спортивных площадок Реклама
Большинство дворовых катков в Зеленограде не работают, признали в префектуре. Но обещали всё исправить к выходным Новости
Зеленоградец выиграл «золото» Москвы по греко-римской борьбе и выступит на первенстве России Новости
За въезд на парковку ТЦ «Зеленоградский» выписали уже почти 800 штрафов. Одни водители объясняют, как обмануть камеру, другие требуют закрыть парковку Новости
Школа-сад «Согласие» в Зеленограде продолжает набор на 2026/2027 учебный год — и приглашает на День открытых дверей. Реклама
В новостройки ПИКа пустят альтернативных провайдеров — ФАС ломает интернет-монополию застройщика Новости
Во дворе, который закрывают шлагбаумами, начали продавать машино-места. Похоже, это незаконно Новости
На интеллектуальные игры приглашают зеленоградцев старшего возраста — нужно собрать команду и записаться в один из четырех центров долголетия Новости
Зеленоградские учреждения социальной защиты готовы к реабилитации возвращающихся из зоны СВО Новости
«Где же ваш хвалёный обогрев ступеней в подземных переходах?» — просим проверить работу «Гормоста» Новости