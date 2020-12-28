Автосервис «Наш техцентр» поздравляет всех с наступающим Новым годом! Желает крепкого здоровья, здравомыслия и терпения. Пусть в наступающем году получится все, что не сложилось в году уходящем, и пусть сбудется все, что запланировали на следующий год. Самое главное, чтобы не ломались ваши машинки, и с ними было мало проблем. Ну а если случится что — в автосервисе всегда помогут.
Автосервис «Наш техцентр» запустил новую подарочную программу для своих клиентов.
Если оплата за обслуживание автомобиля клиента превышает 5000 рублей, то в этом случае ему предоставляется возможность получить скиду на следующее обслуживание.
Клиенту дают волшебный мешочек, и он как в лото должен вытащить из него фишку с названием работ и скидкой (например 3% или 5% на последующую работу или диагностика тормозной системы бесплатная, диагностика подвески бесплатно или мойка Люкс бесплатно). Выбрано несколько видов работ и проценты скидки по ним.
Фишки прикольные, выглядят презентабельно, тяжёленькие такие. Фишка — своеобразная визитная карточка. На фишке — с одной стороны сайт автосервиса, WhatsApp, телефон. С другой стороны, вид работ и скидка. Эти фишки можно передавать кому-то, подарить.
Когда человек хочет воспользоваться скидкой, он приносит фишку. В автосервисе её забирают и выполняют то, что на ней указано. Опять же если работа более чем на 5000 рублей, то клиенту опять дают волшебный мешочек для получения дисконтной фишки.
Автосервис «Наш техцентр» предлагает сервис высокого класса по доступной цене, по адресу Зеленоград, Сосновая аллея, проезд № 4807, дом 2, строение 5
Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Телефоны: 8-499-734-05-92, 8-905-500-03-30, 8-905-500-03-30
Подробности на сайте: https://vilmatt.ru/
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Вконтакте: vk.com/nashtehcentr