Если оплата за обслуживание автомобиля клиента превышает 5000 рублей, то в этом случае ему предоставляется возможность получить скиду на следующее обслуживание.

Клиенту дают волшебный мешочек, и он как в лото должен вытащить из него фишку с названием работ и скидкой (например 3% или 5% на последующую работу или диагностика тормозной системы бесплатная, диагностика подвески бесплатно или мойка Люкс бесплатно). Выбрано несколько видов работ и проценты скидки по ним.

Фишки прикольные, выглядят презентабельно, тяжёленькие такие. Фишка — своеобразная визитная карточка. На фишке — с одной стороны сайт автосервиса, WhatsApp, телефон. С другой стороны, вид работ и скидка. Эти фишки можно передавать кому-то, подарить.