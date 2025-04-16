• Полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию
• Опытные мастера с профильным образованием
• Гарантия на все виды работ
• Прозрачное ценообразование без скрытых доплат
Сезонное хранение шин:
• Бережное хранение шин и колес любого размера
• Доступная цена — от 2000 рублей за сезон
• Индивидуальный подход к каждому клиенту
• Быстрая выдача в любой день недели
Наши преимущества:
- Удобное расположение в Зеленограде
- Система скидок для постоянных клиентов
- Бесплатная диагностика при ТО
- Профессиональное оборудование
- Опытные мастера
- Современное помещение для хранения
- Безопасность ваших колес
- Удобное время работы
- Предварительная запись
- Удобная парковка
- Оплата любым удобным способом
Специальное предложение:
При заказе сезонного обслуживания:
- Диагностика БЕСПЛАТНО
- Комплексное ТО со скидкой 10%
Как мы храним ваши шины:
- В чистом и сухом помещении
- С соблюдением всех требований
- С индивидуальной маркировкой
- С возможностью срочного получения
Звоните прямо сейчас! Запишитесь на обслуживание и забронируйте место для хранения шин.
Ждем вас по адресу: д. Рузино, ул. Родниковая, 116
Телефон: +7 (926) 490-95-95
Работаем ежедневно с 9:00 до 20:00
Мы ценим каждого клиента и гарантируем качественный сервис по разумным ценам. Ваш автомобиль в надежных руках!
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