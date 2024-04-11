Преимущества и окружение

Центр активной жизни «Савёлки» — точное название, потому что его действительно активно посещают жители Зеленограда. Здесь работают популярные и востребованные спортивные и досуговые студии для детей и взрослых, отделение медицинского центра и другие арендаторы. В их числе самый большой в Зеленограде детский парк развлечений с семейным рестораном «Лунный кот». Это просторное игровое пространство, сюда постоянно приходят семьями. На минус первом этаже, где предлагаются свободные площади, недавно открылся спа-салон «Бали Тай». Это мир восточных, роскошных spa-техник, с инфракрасной сауной и солярием.

На первом этаже находится отделение восстановительного лечения семейной клиники «Детство плюс». Это крупнейший зеленоградский многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей, работающий уже более двадцати лет. Рядом — магазин цветов и подарков, агентство недвижимости «Самолёт». На третьем этаже расположен большой сетевой фитнес-клуб Fitnesson, он занимает две тысячи квадратных метров. В клубе просторные залы для групповых тренировок, аквазона с банями, солярий. На четвертом этаже работают студии и школы танцев, балета, стретчинга и йоги, центр воркаута для детей и подростков, а также профессиональная фотостудия и школа английского языка.

Общеизвестно: чем более популярно и разнообразно конкретное место, тем больше людей его посещает. И это потенциальные клиенты и потребители новых услуг. Человек, регулярно бывающий, например, в салоне красоты или студии танцев, увидит вашу вывеску и с большой вероятностью заглянет к вам.