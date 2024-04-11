Аренда помещений в Центре активной жизни «Савёлки». Новым арендаторам — скидки! 11.04.2024 Реклама ООО «САВЁЛКИНСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 4», ИНН 7735188496, erid:LatgBvDKo

Центр активной жизни «Савёлки» предлагает в аренду помещения по выгодным ценам. Свободные площади идеально подходят для самых разных целей — от спортзала до склада. Здание находится в историческом центре Зеленограда, здесь сформированы точки притяжения людей, что гарантирует высокую проходимость. Внимание! Сейчас проходит акция: первые полгода аренды — со скидкой 20% ежемесячно!

Центр активной жизни «Савёлки» — это шестиэтажное здание, расположенное на Центральной площади, рядом с префектурой, парком Победы, городским прудом, Культурным центром «Зеленоград», ведущим семейным медицинским центром «Детство плюс», крупнейшим в Зеленограде 28-этажным бизнес-центром, жилыми массивами, предприятиями и крупным вузом — Московским институтом электронной техники. Рядом с центром устроена большая уличная бесплатная парковка.

В Центре есть свободные площади на минус первом этаже, под различные виды деятельности. Создана вся необходимая инфраструктура для успешного ведения бизнеса. Также у предпринимателей есть возможность разместить вывески на фасаде здания.

Помещение площадью 104 кв.м.

Это полноценный спортивный зал с собственным санузлом, зоной ресепшн, раздевалкой. Зал оснащен подсветкой, здесь хорошее напольное покрытие, зеркала. Можно использовать для различных видов спорта.

Помещение площадью 119 кв.м.

Назначение свободное. Можно арендовать его отдельно или объединить его с соседним помещением площадью 104 кв.м., общая площадь будет составлять 223 кв.м.

Помещение площадью 75,7 кв. м.

Спортзал для различных спортивных направлений — например, для танцев, растяжки и так далее. Пространство оборудовано зеркалами, здесь профессиональное напольное покрытие, зона раздевалки, техническое помещение для инвентаря.

Помещение площадью 37,3 кв.м.

Назначение свободное. Благодаря зонированию подойдет под различные сферы деятельности.

Также имеется помещение под склад площадью 43,2 кв.м. на минус первом этаже. Стоит отметить, что в здании есть зона разгрузки/погрузки, пандусы, грузовые и пассажирские лифты, в том числе панорамный лифт с видом на площадь и парк, а рядом с центром бесплатная парковка. Туалеты расположены на каждом этаже, а по периметру здания — лестницы между этажами. Безопасность обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение и охрана.

Преимущества и окружение

Центр активной жизни «Савёлки» — точное название, потому что его действительно активно посещают жители Зеленограда. Здесь работают популярные и востребованные спортивные и досуговые студии для детей и взрослых, отделение медицинского центра и другие арендаторы. В их числе самый большой в Зеленограде детский парк развлечений с семейным рестораном «Лунный кот». Это просторное игровое пространство, сюда постоянно приходят семьями. На минус первом этаже, где предлагаются свободные площади, недавно открылся спа-салон «Бали Тай». Это мир восточных, роскошных spa-техник, с инфракрасной сауной и солярием.

На первом этаже находится отделение восстановительного лечения семейной клиники «Детство плюс». Это крупнейший зеленоградский многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей, работающий уже более двадцати лет. Рядом — магазин цветов и подарков, агентство недвижимости «Самолёт». На третьем этаже расположен большой сетевой фитнес-клуб Fitnesson, он занимает две тысячи квадратных метров. В клубе просторные залы для групповых тренировок, аквазона с банями, солярий. На четвертом этаже работают студии и школы танцев, балета, стретчинга и йоги, центр воркаута для детей и подростков, а также профессиональная фотостудия и школа английского языка.

Общеизвестно: чем более популярно и разнообразно конкретное место, тем больше людей его посещает. И это потенциальные клиенты и потребители новых услуг. Человек, регулярно бывающий, например, в салоне красоты или студии танцев, увидит вашу вывеску и с большой вероятностью заглянет к вам.

Цены и контакты

Администрация центра приготовила для новых арендаторов приятные цены. Познакомиться с подробными условиями размещения можно по телефону: 8-962-932-09-09 и электронной почте: information@savelki.online.

Также посмотреть помещения и нужную информацию можно на сайте savelki.online.

Центр активной жизни «Савёлки»: Москва, Зеленоград, Савёлкинский проезд, дом 2.

Заезд на автомобиле к зданию осуществляется с Савелкинского проезда и со стороны парка Победы. Удобно добираться и общественным транспортом: рядом остановки, через которые проходит большинство городских маршрутных автобусов.
Реклама
Реклама
Дачный поселок «Трамвай» в 9-м микрорайоне отозвал жалобу по иску к зеленоградской префектуре о якобы незаконном решении о сносе их забора. Но вопросов к ним ещё много Новости
Дни открытых дверей в «IDOL FACE Зеленоград» — 12-14 апреля. Акция 10+5 визитов для новых клиентов Реклама
Застройщика ЖК «Зеленоград Ривьера» на улице Полагушина привлекут к ответственности за нарушения при строительстве Новости
Запуск МЦД в Зеленограде привел к росту нарушений со стороны иностранных рабочих Новости
Аренда помещений в Центре активной жизни «Савёлки». Новым арендаторам — скидки! Реклама
Сбор старой бытовой техники и электроники — 20 апреля в трёх точках Зеленограда и окрестностей Афиша
Ещё один жилой или производственный квартал могут построить в новом городе Новости
Зоомагазин «Котоплан» открылся в Андреевке (ТЦ «Энергия») — здесь вы найдёте актуальные товары для собак и кошек Реклама
Запуск автобуса из Зеленограда до станции МЦД Фирсановская снова задерживается. Теперь нашли новые причины Новости
Многие зеленоградцы готовы сами собрать мусор во дворе или соседнем лесу. Но ждать приглашения властей на субботник не стоит — займитесь этим самостоятельно Новости
Работа в Зеленограде в АО «Навигатор» Реклама
Разочаровавшийся в Боге посетитель зеленоградской церкви разбил икону Новости
Незадачливого застройщика «культурно-досугового центра» окончательно выгоняют с участка напротив 14-го микрорайона Новости
Большая перезагрузка с доктором Наседкиным — 19 апреля в Гринсити (Микрон) Реклама
Магазин «Магнит Косметик» открывается возле станции Крюково. Вскоре там же начет работать и продуктовый «Магнит» Новости
После теракта в «Крокусе» некоторые школы ещё больше ограничили проход на свою территорию Новости
Заканчивается расширение фудкорта в «Иридиуме» — с виду уже всё готово к открытию Новости
Концерт группы Любе в КЦ «Зеленоград» переносится на 15 мая. Купленные билеты действительны Афиша
Знаменитого зеленоградского дворника на моноколесе наконец-то официально поблагодарили Новости
За нанесение граффити на уличные объекты оштрафован 17-летний студент колледжа Новости
Детский невролог в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Проходы вокруг Школьного озера начали перекрывать, чтобы начать работы по благоустройству и очистке Новости
Вернут зеленый мигающий сигнал на светофоры после 1 мая? ЦОДД держит интригу Новости
Бесплатный мастер-класс для начинающих дизайнеров «Photoshop» — 10 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Во время учений по тушению пожара из подъезда вынесли мешающие вещи Новости
Около 30 электричек из/в Зеленограда отменят с 11 по 26 апреля Новости
Финальные скидки весны до -70% в магазине «Organic Shop» (ТК «Иридиум») — цены от производителя Реклама
Самокаты ещё одного сервиса проката — Яндекса — появились в Зеленограде после зимы Новости
Книги писателей и иллюстраторов из Зеленограда принимают участие на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction Новости
Мастер-класс от фотографа и автора галереи «Люмьер» Сергея Клычихина — 8 апреля в студии творческого развития Mash Афиша
Куски бетона с фасада дома «Флейты» упали на пешеходную дорожку под зданием. Рядом с ним опасности поджидают вас повсюду Новости
Крупные номера на прокатных самокатах — ожидание и реальность. И что мы с этим можем сделать Новости
Бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа из игры Roblox» — 6 апреля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
Прибыль зеленоградских промышленных предприятий стремительно и внезапно выросла. Теперь они активно инвестируют в развитие производства Новости
Закрыто отделение пенсионного фонда в 6-м микрорайоне. Его клиентам придётся ездит в Крюково Новости
Вакансии АО «НТЦ ЭЛИНС» — приглашаются работники на производство радиоэлектроники Реклама
© 1997–2024 Зеленоград.ру