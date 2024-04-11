Центр активной жизни «Савёлки» предлагает в аренду помещения по выгодным ценам. Свободные площади идеально подходят для самых разных целей — от спортзала до склада. Здание находится в историческом центре Зеленограда, здесь сформированы точки притяжения людей, что гарантирует высокую проходимость. Внимание! Сейчас проходит акция: первые полгода аренды — со скидкой 20% ежемесячно!
Центр активной жизни «Савёлки» — это шестиэтажное здание, расположенное на Центральной площади, рядом с префектурой, парком Победы, городским прудом, Культурным центром «Зеленоград», ведущим семейным медицинским центром «Детство плюс», крупнейшим в Зеленограде 28-этажным бизнес-центром, жилыми массивами, предприятиями и крупным вузом — Московским институтом электронной техники. Рядом с центром устроена большая уличная бесплатная парковка.
В Центре есть свободные площади на минус первом этаже, под различные виды деятельности. Создана вся необходимая инфраструктура для успешного ведения бизнеса. Также у предпринимателей есть возможность разместить вывески на фасаде здания.
Это полноценный спортивный зал с собственным санузлом, зоной ресепшн, раздевалкой. Зал оснащен подсветкой, здесь хорошее напольное покрытие, зеркала. Можно использовать для различных видов спорта.
Назначение свободное. Можно арендовать его отдельно или объединить его с соседним помещением площадью 104 кв.м., общая площадь будет составлять 223 кв.м.
Спортзал для различных спортивных направлений — например, для танцев, растяжки и так далее. Пространство оборудовано зеркалами, здесь профессиональное напольное покрытие, зона раздевалки, техническое помещение для инвентаря.
Назначение свободное. Благодаря зонированию подойдет под различные сферы деятельности.
Также имеется помещение под склад площадью 43,2 кв.м. на минус первом этаже. Стоит отметить, что в здании есть зона разгрузки/погрузки, пандусы, грузовые и пассажирские лифты, в том числе панорамный лифт с видом на площадь и парк, а рядом с центром бесплатная парковка. Туалеты расположены на каждом этаже, а по периметру здания — лестницы между этажами. Безопасность обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение и охрана.
Центр активной жизни «Савёлки» — точное название, потому что его действительно активно посещают жители Зеленограда. Здесь работают популярные и востребованные спортивные и досуговые студии для детей и взрослых, отделение медицинского центра и другие арендаторы. В их числе самый большой в Зеленограде детский парк развлечений с семейным рестораном «Лунный кот». Это просторное игровое пространство, сюда постоянно приходят семьями. На минус первом этаже, где предлагаются свободные площади, недавно открылся спа-салон «Бали Тай». Это мир восточных, роскошных spa-техник, с инфракрасной сауной и солярием.
На первом этаже находится отделение восстановительного лечения семейной клиники «Детство плюс». Это крупнейший зеленоградский многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей, работающий уже более двадцати лет. Рядом — магазин цветов и подарков, агентство недвижимости «Самолёт». На третьем этаже расположен большой сетевой фитнес-клуб Fitnesson, он занимает две тысячи квадратных метров. В клубе просторные залы для групповых тренировок, аквазона с банями, солярий. На четвертом этаже работают студии и школы танцев, балета, стретчинга и йоги, центр воркаута для детей и подростков, а также профессиональная фотостудия и школа английского языка.
Общеизвестно: чем более популярно и разнообразно конкретное место, тем больше людей его посещает. И это потенциальные клиенты и потребители новых услуг. Человек, регулярно бывающий, например, в салоне красоты или студии танцев, увидит вашу вывеску и с большой вероятностью заглянет к вам.
Администрация центра приготовила для новых арендаторов приятные цены. Познакомиться с подробными условиями размещения можно по телефону: 8-962-932-09-09 и электронной почте: information@savelki.online.
Также посмотреть помещения и нужную информацию можно на сайте savelki.online.
Центр активной жизни «Савёлки»: Москва, Зеленоград, Савёлкинский проезд, дом 2.
Заезд на автомобиле к зданию осуществляется с Савелкинского проезда и со стороны парка Победы. Удобно добираться и общественным транспортом: рядом остановки, через которые проходит большинство городских маршрутных автобусов.