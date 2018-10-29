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Амбулаторная хирургия в медицинском центре «Никор-Мед» 29.10.2018 медицинском центре «Никор-Мед» Реклама

В медицинском центре «Никор-Мед» Андреевка активно работает операционное отделение. Проводятся оперативные вмешательства, которые можно провести в амбулаторных условиях.

Сегодня эта разновидность медицинского обслуживания для многих стала просто спасением. К нам можно смело обращаться за помощью, не опасаясь, что это надолго отстранит вас от любимой работы, семьи и дома. Сегодня можно не стоять в очереди в травмпункте, ожидая, когда же осмотрят и обработают рану. Вы можете сюда обратиться, не нарушая привычный жизненный ритм. Обследования и несложная операция в случае отсутствия противопоказаний может быть проведена в день обращения, и все необходимые анализы и исследования будут проведены в тот же самый день. Недаром ее называют хирургией «одного дня».

Операции проводятся по нескольким направлениям.

Урологические:

  • варикоцеле;
  • гидроцеле;
  • кисты придатков яичка;
  • полип уретры у женщин;
  • бужирование уретры;
  • цистоскопия;
  • удаление папиллом;
  • коррекция короткой уздечки.

Гинекологические:

  • лабиопластки, пластика влагалища, шейки матки;
  • удаление паппилом, кандиллом;
  • вскрытия абсцесса бартолиновой железы;
  • раздельное диагностическое выскабливание.

Лазерный хирург может выполнить удаление новообразований, бородавок, провести шлифовку рубцов. Онкологи проводят пункции щитовидной и молочных желез. Маммолог удаляет новообразования молочных желез.

Травматологические операции:

  • оперативное лечение молоткообразной деформации пальцев;
  • контрактуры Дюпюитрена;
  • эпикондиотиов;
  • стенозирующего лигаментита.

У нас работают оперирующие врачи высшей категории с большим опытом работы, высококвалифицированный анестезиолог индивидуально подберет необходимый вид анестезии, проследит за вашим состоянием после операции.

Прием ведут:

  • Хирург: Рахимов Ахмед Якупович;
  • Урологи: Ананидзе Зураб Ильич, Чопсиев Адиль Джанаевич;
  • Гинекологи: Томаш Виталий Александрович, Царенко Леся Леонидовна;
  • Маммологи: Каунов Олег Викторович, Андриенко Игорь Игоревич;
  • Лазерный хирург: Гордезиани Семён Шалвович;
  • Травматолог: Черкасов Ярослав Юрьевич

Адрес медцентра: Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27, к.6

Телефон: 8(495)255-55-33;

Сайт: https://andreevka.nikormed.ru

Соц. сети:

https://vk.com/nikormed

https://m.facebook.com/nikormed/

Режим работы: пн-пт.: с 8:00 до 20:00; сб.: с 9:00 до 20:00; вс.: с 9:00 до 18:00;

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