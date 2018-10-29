В медицинском центре «Никор-Мед» Андреевка активно работает операционное отделение. Проводятся оперативные вмешательства, которые можно провести в амбулаторных условиях.
Сегодня эта разновидность медицинского обслуживания для многих стала просто спасением. К нам можно смело обращаться за помощью, не опасаясь, что это надолго отстранит вас от любимой работы, семьи и дома. Сегодня можно не стоять в очереди в травмпункте, ожидая, когда же осмотрят и обработают рану. Вы можете сюда обратиться, не нарушая привычный жизненный ритм. Обследования и несложная операция в случае отсутствия противопоказаний может быть проведена в день обращения, и все необходимые анализы и исследования будут проведены в тот же самый день. Недаром ее называют хирургией «одного дня».
Операции проводятся по нескольким направлениям.
- варикоцеле;
- гидроцеле;
- кисты придатков яичка;
- полип уретры у женщин;
- бужирование уретры;
- цистоскопия;
- удаление папиллом;
- коррекция короткой уздечки.
- лабиопластки, пластика влагалища, шейки матки;
- удаление паппилом, кандиллом;
- вскрытия абсцесса бартолиновой железы;
- раздельное диагностическое выскабливание.
Лазерный хирург может выполнить удаление новообразований, бородавок, провести шлифовку рубцов. Онкологи проводят пункции щитовидной и молочных желез. Маммолог удаляет новообразования молочных желез.
- оперативное лечение молоткообразной деформации пальцев;
- контрактуры Дюпюитрена;
- эпикондиотиов;
- стенозирующего лигаментита.
У нас работают оперирующие врачи высшей категории с большим опытом работы, высококвалифицированный анестезиолог индивидуально подберет необходимый вид анестезии, проследит за вашим состоянием после операции.
- Хирург: Рахимов Ахмед Якупович;
- Урологи: Ананидзе Зураб Ильич, Чопсиев Адиль Джанаевич;
- Гинекологи: Томаш Виталий Александрович, Царенко Леся Леонидовна;
- Маммологи: Каунов Олег Викторович, Андриенко Игорь Игоревич;
- Лазерный хирург: Гордезиани Семён Шалвович;
- Травматолог: Черкасов Ярослав Юрьевич
Адрес медцентра: Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27, к.6
Телефон: 8(495)255-55-33;
Сайт: https://andreevka.nikormed.ru
Соц. сети:
https://m.facebook.com/nikormed/
Режим работы: пн-пт.: с 8:00 до 20:00; сб.: с 9:00 до 20:00; вс.: с 9:00 до 18:00;
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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и рукоделия
- СТО Зеленоград
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Всегда поможем
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