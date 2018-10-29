Сегодня эта разновидность медицинского обслуживания для многих стала просто спасением. К нам можно смело обращаться за помощью, не опасаясь, что это надолго отстранит вас от любимой работы, семьи и дома. Сегодня можно не стоять в очереди в травмпункте, ожидая, когда же осмотрят и обработают рану. Вы можете сюда обратиться, не нарушая привычный жизненный ритм. Обследования и несложная операция в случае отсутствия противопоказаний может быть проведена в день обращения, и все необходимые анализы и исследования будут проведены в тот же самый день. Недаром ее называют хирургией «одного дня».

Операции проводятся по нескольким направлениям.