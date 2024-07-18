Аллергия, паразиты, неработающие препараты и редкие болезни животных: интервью с ветеринаром-дерматологом 18.07.2024 Реклама ИП РАЧИНСКАЯ Е.А. ИНН:773507559902 erid:2VSb5yK8yJG

Ваш питомец стал усиленно чесаться, трясти головой, в ушах и на теле появилось что-то красное? Знакомая для многих картина. В этой ситуации главное не волноваться и не бежать в аптеку за «суперсредством», а идти к врачу. Какие проблемы одолевают собак и кошек, как ставят диагноз, чем опасно самолечение — об этом мы побеседовали с врачом-дерматологом ветеринарной клиники «Раденис» Любовью Фадеевой.

— Любовь Игоревна, с какими проблемами по части дерматологии вы сталкивались в своей работе?

— Основные проблемы — это аллергии и паразитарные заболевания.

На что конкретно у животных возникает аллергия?

— Есть три большие группы аллергических реакций: на слюну блохи, на компоненты еды и на факторы внешней среды. Первую часто путают с блошиной инвазией, это когда подобранный на улице котенок «весь в блохах». А аллергия на слюну блохи может быть после её укуса и у обработанных животных. К сожалению, большинство доступных препаратов не защищает от такого вида аллергии.

Аллергия на еду — это реакция на белок, который уже находился какое-то время в организме, иммунная система с ним уже знакома. Внешняя среда — это пыльца, клещи, всё, что угодно, проникающее через кожу.

— Как проявляются у собак и кошек дерматологические проблемы и аллергия?

— Зуд, на коже — на лапах, животе, в паху, подмышками — покраснения, сыпь, прыщики. Кстати, покраснения между пальцами не обязательно появляются из-за аллергии, так что в любом случае надо обратиться к ветеринару. У животных бывают аллергические отиты. Часто собака или кошка трясет головой, чешется, уши красные. Владелец всегда заметит такие проблемы.

— Как диагностируют пищевую аллергию у животных? Так же, как у человека, через анализы?

— Нет, увы. Люди просто сдают кровь и выявляют, на что конкретно аллергия. А у животных это можно сделать только с помощью специальной диеты. Назначают диету, наблюдают, есть ли улучшения. Если есть, возвращают старый привычный рацион и смотрят, есть ли ухудшения. Если есть, уже можно предположить пищевую аллергию. Снова возвращают спецдиету, и если во второй раз видят улучшения — уже можно ставить диагноз. Так мы находим конкретный, вызывающий аллергию продукт.

— Бывает ли аллергия на готовый корм?

— Да, это нередкая ситуация. Но случается и заболевание кожи — атопический дерматит собак и атопический кожный синдром кошек — после употребления сухого корма. Например, из-за того, что в нём распространились клещи после вскрытия пакета. Это как раз пример аллергии не на еду, а на внешнюю среду.

— Можно ли кормить собаку или кошку не готовыми кормом, а со своего стола — что сами едим, то и им даём?

— Натуральной пищей вполне можно кормить. Но подход «со стола» неправильный, поскольку это несбалансированный рацион, не подходящий животным. И чаще всего со специями, которые им противопоказаны. Это обычно заканчивается болезнями.

— Чаще всего животным, наверное, досаждают блохи и клещи?

— Наиболее часто блохи, если животное не обработано, или обработано неправильно, или хозяин делает это редко. Клещи бывают разные. С точки зрения дерматологии иксодовые, которых все боятся, как раз не особая проблема. А есть, например, большая группа чесоточных клещей, которые вызывают сильный зуд. По симптомам похоже на аллергию, да и клещей этих сложно заметить невооруженным глазом — нужен микроскоп.

— А у вас есть микроскоп?

— Конечно! С его помощью обычно быстро ставим диагноз. Берём соскобы или выщипы и сразу же смотрим их под микроскопом. Обычно этого достаточно для определения проблемы.

— Сейчас в продаже множество препаратов для обработки животных от блох и клещей. Вроде бы и особых проблем с клещами быть не должно.

— А они есть. К сожалению, многие препараты не действуют. В них просто нет работающих веществ против иксодовых клещей. Конкретные марки называть не буду, их несколько. Так что не стоит верить рекламе, надо обязательно проконсультироваться с врачом. Более того, препараты могут быть опасны для здоровья. Например, средства с перметрином для кошек очень токсичны.

— Это сезонная проблема, или осенью и зимой надо продолжать обработку собаки?

— Если собака живёт в частном доме или в квартире на первом этаже — лучше продолжать.

— Чем лечите своих пациентов?

— Это зависит от вида заболевания. Если аллергия пищевая, то, повторюсь, методом исключения выявляем продукты-аллергены. Если это реакция на слюну блохи, нужна интенсивная обработка. Если атопический дерматит, то иногда достаточно наружных препаратов, а иногда нужны и системные препараты. и приём внутрь. Терапия подбирается сугубо индивидуально.

— Антибиотики в лечении животных используются?

— Иногда да, но это не тот препарат, который мы будем назначать часто. Во всём мире и у людей, и у животных большие проблемы с устойчивостью к антибиотикам, бактерии к ним приспособились. Разумеется, антибиотики можно назначить, если четко видим бактериальное воспаление. Которое можно спутать с грибком, например. Так что сначала анализы, посевы, исследования, а потом уже конкретные назначения. Просто так пить антибиотики нельзя, только по назначению врача.

И в принципе самолечение опасно. К сожалению, мы с этим сталкиваемся. Люди покупают по совету в ветеринарных аптеках разные средства, дают своим питомцам. Потом приходят к нам и выясняется, что это был гормональный препарат. И дают его уже долго. А у него много побочных эффектов, в том числе необратимых — тот же сахарный диабет.

— Есть ли породы собак и кошек, у которых чаще проявляются дерматологические проблемы, выше риск аллергии?

— Вообще, аллергиками могут оказаться животные любой породы и без таковой тоже. И с каждым годом их всё больше, как и дерматологических проблем в целом. По моему опыту, самые частые аллергики — английские и французские бульдоги, вест-хайленд-вайт-терьеры, лабрадоры, золотистые ретриверы, далматинцы, шарпеи, боксеры, немецкие овчарки, джек-рассел-терьеры, йоркширские терьеры. Я их чаще всего вижу на приеме в нашей клинике «Раденис». У лабрадоров помимо аллергии бывают проблемы с суставами, а из-за этого неправильный постав лапы, который тянет за собой хроническое воспаление между пальцами, вплоть до абсцессов. Те же проблемы у бульдогов и такс. У очень пушистых собак есть свои специфические проблемы — например, шерсть преет после намокания, что вызывает воспаление.

Что касается кошек, то чаще всего вижу аллергии у шотландцев, британцев и обычных метисов. Есть свои проблемы у сфинксов — активно выделяется кожный жир. Та же проблема встречается у короткошерстных кучерявых кошек, например, у корниш-рексов и девон-рексов.

— Сталкивались ли вы в вашей практике с редкими заболеваниями?

— Редко, но случалось. Аутоиммунные дерматозы, например. Мне как врачу эти клинические случаи, безусловно, интересны, поскольку это возможность увидеться с редкими болезнями на практике, а не только в теории.
Привезли как-то ко мне собаку с непростой судьбой. Большие проблемы с кожей, побывала в разных клиниках, но безрезультатно. После осмотра я подумала о нескольких вариантах заболеваний, в том числе о лейшманиозе. Его переносят самки москитов, но в нашей стране болезнь не распространена. Стала допытываться, откуда привезли собаку — оказалось, из Грузии. Взяли анализы, диагноз подтвердился, стали лечить. Сложность в том, что лейшманиоз — болезнь, по симптомам мимикрирующая под любые патологии кожи. Его сложно диагностировать потому, что его обычно и не ищут. Тем более, не всегда известен анамнез — откуда животное, где побывало.

— Сейчас лето, жарко, люди купают своих собак в городских водоёмах. Это нормально?

— Если вода чистая, то можно. Могут быть, конечно, и проблемы. Допустим, есть препараты от блох и клещей, которые быстро смоются, а они токсичны для рыб. Пушистых собак надо после купания хорошо просушить.

— Как быть с непослушными и нервными пациентами? У вас есть какие-то секреты, как с ними договориться?

— Есть язык тела, который мы, конечно, знаем. И понимаем, что посещение клиники само по себе — стресс для животного. Если уж совсем нервничает, то можно как-то скрутить и зафиксировать, но мы так не делаем, нам же еще предстоит встречаться. Так что договариваемся — обнимаемся, даём время привыкнуть, кормим иногда вкусняшками. У меня есть один пациент, который во время прогулки, просто проходя мимо, заходит в «Раденис» — помнит, что у нас было вкусно.

А главное, надо человека успокоить. Если хозяин нервничает, его питомец это остро чувствует. Так что сначала разговариваю с владельцем, и пока говорим, он уже становится спокойнее. А вслед за ним и животное.

— Любовь Игоревна, как вы стали ветеринаром-дерматологом?

— Я с детства была уверена, что буду ветеринаром. В моей семье много медиков (человеческих), росла практически в больнице. Но всегда хотела помогать животным, потому что они не могут сказать, что у них болит, не могут пожаловаться, как люди. Помню, девочки играли в дочки-матери или в школу, а я в ветеринара.

После окончания института я долго работала терапевтом, пробовала себя и в других специальностях и считала, что дерматология — это скучно. Но однажды надо было помочь коллеге и пришлось освоить целый пласт знаний. И как-то увлеклась дерматологией. Для меня это и работа, и хобби одновременно.

— Могут ли быть городские животные здоровыми в принципе?

— Если за ними хорошо ухаживают, полноценно кормят, выгуливают, занимаются ими — то почему бы и нет? У свободно бегающей по полям и лесам собаки много своих проблем и опасностей.

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