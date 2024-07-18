— Сейчас в продаже множество препаратов для обработки животных от блох и клещей. Вроде бы и особых проблем с клещами быть не должно.

— А они есть. К сожалению, многие препараты не действуют. В них просто нет работающих веществ против иксодовых клещей. Конкретные марки называть не буду, их несколько. Так что не стоит верить рекламе, надо обязательно проконсультироваться с врачом. Более того, препараты могут быть опасны для здоровья. Например, средства с перметрином для кошек очень токсичны.



— Это сезонная проблема, или осенью и зимой надо продолжать обработку собаки?

— Если собака живёт в частном доме или в квартире на первом этаже — лучше продолжать.



— Чем лечите своих пациентов?

— Это зависит от вида заболевания. Если аллергия пищевая, то, повторюсь, методом исключения выявляем продукты-аллергены. Если это реакция на слюну блохи, нужна интенсивная обработка. Если атопический дерматит, то иногда достаточно наружных препаратов, а иногда нужны и системные препараты. и приём внутрь. Терапия подбирается сугубо индивидуально.



— Антибиотики в лечении животных используются?

— Иногда да, но это не тот препарат, который мы будем назначать часто. Во всём мире и у людей, и у животных большие проблемы с устойчивостью к антибиотикам, бактерии к ним приспособились. Разумеется, антибиотики можно назначить, если четко видим бактериальное воспаление. Которое можно спутать с грибком, например. Так что сначала анализы, посевы, исследования, а потом уже конкретные назначения. Просто так пить антибиотики нельзя, только по назначению врача.



И в принципе самолечение опасно. К сожалению, мы с этим сталкиваемся. Люди покупают по совету в ветеринарных аптеках разные средства, дают своим питомцам. Потом приходят к нам и выясняется, что это был гормональный препарат. И дают его уже долго. А у него много побочных эффектов, в том числе необратимых — тот же сахарный диабет.

— Есть ли породы собак и кошек, у которых чаще проявляются дерматологические проблемы, выше риск аллергии?

— Вообще, аллергиками могут оказаться животные любой породы и без таковой тоже. И с каждым годом их всё больше, как и дерматологических проблем в целом. По моему опыту, самые частые аллергики — английские и французские бульдоги, вест-хайленд-вайт-терьеры, лабрадоры, золотистые ретриверы, далматинцы, шарпеи, боксеры, немецкие овчарки, джек-рассел-терьеры, йоркширские терьеры. Я их чаще всего вижу на приеме в нашей клинике «Раденис». У лабрадоров помимо аллергии бывают проблемы с суставами, а из-за этого неправильный постав лапы, который тянет за собой хроническое воспаление между пальцами, вплоть до абсцессов. Те же проблемы у бульдогов и такс. У очень пушистых собак есть свои специфические проблемы — например, шерсть преет после намокания, что вызывает воспаление.



Что касается кошек, то чаще всего вижу аллергии у шотландцев, британцев и обычных метисов. Есть свои проблемы у сфинксов — активно выделяется кожный жир. Та же проблема встречается у короткошерстных кучерявых кошек, например, у корниш-рексов и девон-рексов.

— Сталкивались ли вы в вашей практике с редкими заболеваниями?

— Редко, но случалось. Аутоиммунные дерматозы, например. Мне как врачу эти клинические случаи, безусловно, интересны, поскольку это возможность увидеться с редкими болезнями на практике, а не только в теории.

Привезли как-то ко мне собаку с непростой судьбой. Большие проблемы с кожей, побывала в разных клиниках, но безрезультатно. После осмотра я подумала о нескольких вариантах заболеваний, в том числе о лейшманиозе. Его переносят самки москитов, но в нашей стране болезнь не распространена. Стала допытываться, откуда привезли собаку — оказалось, из Грузии. Взяли анализы, диагноз подтвердился, стали лечить. Сложность в том, что лейшманиоз — болезнь, по симптомам мимикрирующая под любые патологии кожи. Его сложно диагностировать потому, что его обычно и не ищут. Тем более, не всегда известен анамнез — откуда животное, где побывало.

— Сейчас лето, жарко, люди купают своих собак в городских водоёмах. Это нормально?

— Если вода чистая, то можно. Могут быть, конечно, и проблемы. Допустим, есть препараты от блох и клещей, которые быстро смоются, а они токсичны для рыб. Пушистых собак надо после купания хорошо просушить.



— Как быть с непослушными и нервными пациентами? У вас есть какие-то секреты, как с ними договориться?

— Есть язык тела, который мы, конечно, знаем. И понимаем, что посещение клиники само по себе — стресс для животного. Если уж совсем нервничает, то можно как-то скрутить и зафиксировать, но мы так не делаем, нам же еще предстоит встречаться. Так что договариваемся — обнимаемся, даём время привыкнуть, кормим иногда вкусняшками. У меня есть один пациент, который во время прогулки, просто проходя мимо, заходит в «Раденис» — помнит, что у нас было вкусно.

А главное, надо человека успокоить. Если хозяин нервничает, его питомец это остро чувствует. Так что сначала разговариваю с владельцем, и пока говорим, он уже становится спокойнее. А вслед за ним и животное.