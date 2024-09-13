Акваклуб «Море Эмоций» приглашает детей с рождения и до 10 лет — на занятия в бассейн и зал развивающих программ 13.09.2024 Реклама ИП МАСЛОВ А.Г. ИНН:773573269040 erid:2VSb5yMkpBi

К вашим услугам предлагаются направления:

  • индивидуальные занятия по грудничковому плаванию в бассейне и аквапатронаж младенца с выездом на дом
  • индивидуальные занятия по раннему, дошкольному и адаптивному плаванию
  • групповые занятия в бассейне для детей от 4-х лет.
  • двигательная терапия младенцев, работа с асимметрией в теле и движениях
  • занятия по раннему развитию (от 5 мес. до 3-х лет)
  • развивающая гимнастика (от 1,5 до 3-х лет)
  • занятия ОФП (от 4-х лет)
  • занятия АФК (для особенных детей)
  • йога для мам (с детьми и без детей)
  • соляная комната
  • детский массаж
  • консультативная поддержка специалистов в области раннего развития

Весь тренерский штат — сертифицированные, методически грамотные специалисты в области плавания и раннего развития.

В своей работе используют только современные гуманные методы, формирующие правильные двигательные навыки у детей.

Занятия в акваклубе «Море Эмоций» — это целый комплекс игровых практик на суше и в воде, в процессе которых, физические и когнитивные навыки формируются естественно и незаметно для самого ребенка, без психологического давления или стресса.

Филиалы в Зеленограде:

  • корпус 1634с3, гостиница «Рекорд»
    8-980-180-50-65

  • корпус 426Ас3 (ориентир на магазин «Десяточка», почта — акваклуб находится с обратной стороны здания)
    8-925-125-16-84

График работы: каждый день с 9.00 до 21.00

Сайт, Вконтакте, Инстаграм*, Телеграм

*запрещён в РФ
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