К вашим услугам предлагаются направления:
- индивидуальные занятия по грудничковому плаванию в бассейне и аквапатронаж младенца с выездом на дом
- индивидуальные занятия по раннему, дошкольному и адаптивному плаванию
- групповые занятия в бассейне для детей от 4-х лет.
- двигательная терапия младенцев, работа с асимметрией в теле и движениях
- занятия по раннему развитию (от 5 мес. до 3-х лет)
- развивающая гимнастика (от 1,5 до 3-х лет)
- занятия ОФП (от 4-х лет)
- занятия АФК (для особенных детей)
- йога для мам (с детьми и без детей)
- соляная комната
- детский массаж
- консультативная поддержка специалистов в области раннего развития
Весь тренерский штат — сертифицированные, методически грамотные специалисты в области плавания и раннего развития.
В своей работе используют только современные гуманные методы, формирующие правильные двигательные навыки у детей.
Занятия в акваклубе «Море Эмоций» — это целый комплекс игровых практик на суше и в воде, в процессе которых, физические и когнитивные навыки формируются естественно и незаметно для самого ребенка, без психологического давления или стресса.
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