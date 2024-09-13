К вашим услугам предлагаются направления:

индивидуальные занятия по грудничковому плаванию в бассейне и аквапатронаж младенца с выездом на дом

индивидуальные занятия по раннему, дошкольному и адаптивному плаванию

групповые занятия в бассейне для детей от 4-х лет.

двигательная терапия младенцев, работа с асимметрией в теле и движениях

занятия по раннему развитию (от 5 мес. до 3-х лет)

развивающая гимнастика (от 1,5 до 3-х лет)

занятия ОФП (от 4-х лет)

занятия АФК (для особенных детей)

йога для мам (с детьми и без детей)

соляная комната

детский массаж

консультативная поддержка специалистов в области раннего развития

Весь тренерский штат — сертифицированные, методически грамотные специалисты в области плавания и раннего развития.

В своей работе используют только современные гуманные методы, формирующие правильные двигательные навыки у детей.

Занятия в акваклубе «Море Эмоций» — это целый комплекс игровых практик на суше и в воде, в процессе которых, физические и когнитивные навыки формируются естественно и незаметно для самого ребенка, без психологического давления или стресса.