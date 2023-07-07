Акция в «Центре Функциональной Стоматологии» — до 15 июля скидка 30% на профессиональную гигиену полости рта 07.07.2023 Реклама

В «Центре Функциональной Стоматологии» до 15 июля можно провести профгигиену полости рта со скидкой в 30%, а также — бесплатно проконсультироваться у терапевта или хирурга. Выгода для вас составит до 4000 рублей. Не откладывайте своё здоровье на потом — запишитесь на профессиональную гигиену полости рта в «Центр Функциональной Стоматологии» прямо сейчас.

«Центр Функциональной Стоматологии» — это команда высококвалифицированных врачей, которые сделают ваши зубы здоровыми, а улыбку — белоснежной.

Центр является одним из лидеров стоматологических клиник в Москве, обладает современным оборудованием и применяет новейшие методы лечения и протезирования зубов.

Клиника придерживается междисциплинарного подхода к стоматологическому лечению, что позволяет предложить полный комплекс услуг, гарантируя высокое качество лечения и индивидуальную стратегию реабилитации для каждого пациента. С помощью диагностического комплекса могут точно определить проблемы полости рта и разработать оптимальный план лечения для каждого пациента.

Одной из передовых технологий, которую используют — искусственный интеллект Diagnocat. Этот независимый эксперт обладает высокой точностью в диагностике проблем полости рта, что позволяет более точно и быстро определить необходимое лечение. Также применяется в работе дентальный микроскоп Carl Zeiss, который позволяет увидеть мельчайшие структуры при реставрации и лечении корневых каналов зубов.

Одним из преимуществ данного центра является использование внутриротового 3D-устройства для сканирования, которое обеспечивает точные результаты и позволяет планировать лечение.

Для выполнения требований по эстетической стоматологии необходима микрохирургическая техника, такая как дентальный микроскоп Carl Zeiss. Благодаря высокой контрастности, резкости, превосходной глубине изображения, в процессе лечения мы видим мельчайшие структуры, которые до сих пор нельзя было распознать.

В области ортодонтии и протезирования используются передовые технологии и оборудование такие как, кондилограф CADIAX® 4 SISTEM и артикулятор Gamma Reference SL позволяют обеспечить оптимальное протезирование.

В клинике уделяется большое внимание комфорту пациентов. Для этого используется стоматологическое кресло с ортопедической подушкой Tempur-Med, которое обеспечивает максимальный комфорт во время лечения.

За годы работы центр завоевал доверие более 10 000 пациентов. Клиника придерживается мировых стандартов и постоянно совершенствует свои навыки, чтобы предложить вам самое качество лечения и профилактики.

Телефон для записи на диагностику: 8-495-76-76-746

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стоматология, Центр функциональной стоматологии
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