Одной из передовых технологий, которую используют — искусственный интеллект Diagnocat. Этот независимый эксперт обладает высокой точностью в диагностике проблем полости рта, что позволяет более точно и быстро определить необходимое лечение. Также применяется в работе дентальный микроскоп Carl Zeiss, который позволяет увидеть мельчайшие структуры при реставрации и лечении корневых каналов зубов.

Одним из преимуществ данного центра является использование внутриротового 3D-устройства для сканирования, которое обеспечивает точные результаты и позволяет планировать лечение.

Для выполнения требований по эстетической стоматологии необходима микрохирургическая техника, такая как дентальный микроскоп Carl Zeiss. Благодаря высокой контрастности, резкости, превосходной глубине изображения, в процессе лечения мы видим мельчайшие структуры, которые до сих пор нельзя было распознать.

В области ортодонтии и протезирования используются передовые технологии и оборудование такие как, кондилограф CADIAX® 4 SISTEM и артикулятор Gamma Reference SL позволяют обеспечить оптимальное протезирование.