СушиСтор Зеленопарк — доставка суши, роллы.
Доставка и предзаказ:
8-495-230-00-00 или sushistore.ru.
Акция «Счастливые Будни»
Скидка: -30%.
Акция действует*: ежедневно по будням, с 10:00 до 17:00.
Адрес: МО, Солнечногорский район, 2-ой мкрн, Ржавки, ТЦ «Зеленопарк», СушиСтор Зеленопарк.
Доставка и предзаказ: 8-495-230-00-00 или sushistore.ru
*Подробная информация — на сайте sushistore.ru.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Акция «Чёрная пятница» в универмаге «Телеграф» в «Зеленопарке» с 25 по 27 ноября: скидки до 80%, а также стендап-концерт Виктории Складчиковой Реклама
Расскажите, как убирали ваш двор в первую зимнюю неделю - поставьте оценку коммунальным службам Истории
Новый год отпразднуют без фейерверков и больших уличных концертов. В остальном всё будет, как обычно Новости
Новый торговый центр откроется в Голубом в начале декабря. В нем будет центр госуслуг «Мои документы» (МФЦ) и популярные сетевые магазины Новости
Большинство читателей «Зеленоград.ру» выступило против сноса здания старого вокзала в Крюково. Вот их мнения Истории
Виртуальная колоноскопия на компьютерном томографе в центре «Томоград» — высокоточная малоинвазивная методика обследования толстого кишечника Реклама
Неделя FIX PRICE в семейной клинике «ЭстеДи» — с 28 ноября по 4 декабря консультация врача-специалиста стоит 1000 рублей Реклама
Посёлок Крюково сквозь время: чем закончились 1960-е, как его поглотил Зеленоград и что сегодня на месте старых улиц Истории
Подрядчика, завалившего строительным мусором проходы возле школы, оштрафовали после публикации «Зеленоград.ру» Новости