Отличная новость! С 1 по 30 ноября действует скидка 15% на лазерное омоложение кожи аппаратами FOTONA SP Dynamis и СО2.
Никор-Мед (корп.330) оснащёнлазером FOTONA SP Dynamis, а «Никор-Мед» (Андреевка) оснащён лазером СО2
Скидка в Никор-Мед в корпусе 330 предоставляется на следующие услуги:
- горячие и холодные пилинги;
- глубокое дермальное омоложение;
- эстетическая лазерная шлифовка;
- SMOOTH-омоложение.
Скидка в Никор-Мед в Андреевке предоставляется на следующие услуги:
- лазерное омоложение лица и подбородочной зоны (SMOOTH);
- эстетическая лазерная шлифовка лица, век, шеи и зоны декольте;
- холодный лазерный пилинг «Бархатная кожа»;
- горячий лазерный пилинг лица и проблемных участков кожи (5-10 кв.см. и 10-20 кв.см.)
Запись по телефону:+7(495) 255-55-33
Ждём вас в медицинских центрах «Никор-Мед»:
"Никор-Мед" Зеленоград, Яблоневая аллея, корп.330
«Никор-Мед» Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27 корпус 6.
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