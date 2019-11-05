Акция на лазерное омоложение 15% в «Никор-Мед» 05.11.2019 «Никор-Мед»

Отличная новость! С 1 по 30 ноября действует скидка 15% на лазерное омоложение кожи аппаратами FOTONA SP Dynamis и СО2.

Никор-Мед (корп.330) оснащёнлазером FOTONA SP Dynamis, а «Никор-Мед» (Андреевка) оснащён лазером СО2

Скидка в Никор-Мед в корпусе 330 предоставляется на следующие услуги:

  • горячие и холодные пилинги;
  • глубокое дермальное омоложение;
  • эстетическая лазерная шлифовка;
  • SMOOTH-омоложение.

Скидка в Никор-Мед в Андреевке предоставляется на следующие услуги:

  • лазерное омоложение лица и подбородочной зоны (SMOOTH);
  • эстетическая лазерная шлифовка лица, век, шеи и зоны декольте;
  • холодный лазерный пилинг «Бархатная кожа»;
  • горячий лазерный пилинг лица и проблемных участков кожи (5-10 кв.см. и 10-20 кв.см.)

Запись по телефону:+7(495) 255-55-33

Ждём вас в медицинских центрах «Никор-Мед»:

"Никор-Мед" Зеленоград, Яблоневая аллея, корп.330

«Никор-Мед» Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27 корпус 6.

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