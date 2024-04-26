Вместе вы научитесь:

основам расслабления

отдыху и перезагрузке своего психоэмоционального состояния с помощью дыхательных техник

ощутите прилив энергии и сил

начнёте осознанно относиться к себе и своему здоровью.

На занятия ждут новичков и тех, кто прошел техники «Академия здоровья доктора Наседкина», но не успевает в суете дел подышать дома.

Будем поддерживать и приумножать здоровье хорошим настроением и волевым настроем.



Приходите дышать с инструкторами «Академии». Дайте себе время замедлиться, переключить ум на режим отдыха и снизить тревожность.



А также у вас есть уникальная возможность стать частью команды «Академии здоровья» и пройти курс обучения на инструктора.



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