«Академия здоровья доктора Наседкина» приглашает вас на природу! А Гастроцентр доктора Наседкина — рассказывает о врачах, ценах, услугах 26.04.2024 Реклама ООО «Алатырь» ИНН:7735181758 erid:LatgBUiZ3

Наступают теплые дни и «Академия здоровья доктора Наседкина» приглашает вас на природу! Бесплатные занятия будут проходить в одном из Зеленоградских парков (Школьное озеро в 10-м микрорайоне, Парк Победы/Дендропарк, Михайловский пруд в 15-м микрорайоне).

Вместе вы научитесь:

  • основам расслабления
  • отдыху и перезагрузке своего психоэмоционального состояния с помощью дыхательных техник
  • ощутите прилив энергии и сил
  • начнёте осознанно относиться к себе и своему здоровью.

На занятия ждут новичков и тех, кто прошел техники «Академия здоровья доктора Наседкина», но не успевает в суете дел подышать дома.

Будем поддерживать и приумножать здоровье хорошим настроением и волевым настроем.

Приходите дышать с инструкторами «Академии». Дайте себе время замедлиться, переключить ум на режим отдыха и снизить тревожность.

А также у вас есть уникальная возможность стать частью команды «Академии здоровья» и пройти курс обучения на инструктора.

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Гастроцентр доктора Наседкина

Современная диагностика и лечение желудка и кишечника возможны, когда хорошие врачи работают на хорошем оборудовании. Гастроцентр доктора Наседкина в Зеленограде представляет второго врача-эндоскописта Юрия Анатольевича Борисова.

Борисов Ю.А. в 1990 году окончил 1 ММИ им. И.М. Сеченова, с 2006 года имеет высшую категорию. С 1995 года работает врачом-эндоскопистом:

  • с 1995 по 2012 — ГКБ 81, г. Москва
  • с 2012 по настоящее время — больница Зеленограда.

Специализация Гастроцентра доктора Наседкина:

  • гастроскопия и колоноскопия во сне — безопасный и безболезненный способ выяснить причину болезни пищевода, желудка, 12-перстной кишки и толстого кишечника;
  • УЗИ позволяет увидеть печень, желчный пузырь, поджелудочную железу, то, что не видно при эндоскопии;
  • врач-гастроэнтеролог назначит лекарства для лечения и понаблюдает за результатами.

Цены на эндоскопическое обследование в Гастроцентре доктора Наседкина:

Ю. А. Борисов:

  • гастроскопия — 3000 рублей
  • колоноскопия — 4000 рублей
  • наркоз — 4000/5000 рублей
  • комплекс — 11000 рублей (входит УЗИ и тест на хеликобактер и определение кислотности)

Г. К. Наседкин:

  • гастроскопия — 6000 рублей
  • колоноскопия — 8000 рублей
  • наркоз — 4000/5000 рублей
  • комплекс — 17000 рублей (входит УЗИ, тест на хеликобактер и определение кислотности).

Проконсультироваться и записаться на прием можно по телефонам: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50

Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515

Сайт: estedi.ru/gastrocenter

Внимание! Возможны противопоказания, требуется консультация со специалистом. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 25 февраля 2020 года №ЛО-77-01-019677
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