СуперВторник? Нет, лучше! СуперБудни — понедельник, вторник и среда специальные цены на билеты!
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Условия Акции:
- Специальные цены действуют с понедельника по среду в течение всего дня при покупке билетов через сайт и мобильное приложение киносети.
- Специальные цены не суммируются с другими акциями, льготами, скидками и специальными предложениями, кроме скидки «ТОП 500».
- Оплата бонусами «Спасибо» и баллами программы лояльности «БОНУС» при покупке билетов по специальным ценам акции «Супербудни» не производится.
- Стоимость очков для просмотра фильмов в формате 3D не входит в специальную цену билетов.
- Специальные цены акции не действуют на показы фильмов с ограничениями «Пёс-самурай и город кошек» до 27 июля.
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СуперБудни в сети «Синема Парк» и «Формула Кино». Специальные цены на все фильмы в понедельник, вторник и среду Реклама
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