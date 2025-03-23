История зеленоградского регбийного клуба «Фаворит» началась 5 лет назад с яркой победы. В 2020 году на выездном турнире в городе Йошкар-Ола команда зеленоградских регбистов 2010 года рождения показала впечатляющие результаты. Этот успех послужил толчком к созданию детско-юношеского регбийного клуба «Фаворит» со стабильной финансовой поддержкой, направленной на развитие детского спорта, в частности регби.

23 марта 2020 года был официально зарегистрирован АНО РК «Фаворит». У руля организации в качестве генерального директора встал Иван Сергеевич Коновалов.