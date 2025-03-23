История зеленоградского регбийного клуба «Фаворит» началась 5 лет назад с яркой победы. В 2020 году на выездном турнире в городе Йошкар-Ола команда зеленоградских регбистов 2010 года рождения показала впечатляющие результаты. Этот успех послужил толчком к созданию детско-юношеского регбийного клуба «Фаворит» со стабильной финансовой поддержкой, направленной на развитие детского спорта, в частности регби.
23 марта 2020 года был официально зарегистрирован АНО РК «Фаворит». У руля организации в качестве генерального директора встал Иван Сергеевич Коновалов.
Важную роль в становлении и развитии клуба сыграло предприятие ООО «НТЦ Амплитуда», ставшее генеральным спонсором. Зеленоградский научно-технический центр взял на себя обеспечение детей спортивной формой, дал возможность воспитанникам РК «Фаворит» тренироваться на регбийном стадионе, в тренажерных залах и бассейнах. Благодаря надёжной поддержке компании «НТЦ Амплитуда» юные регбисты могут принимать участие и побеждать в различных выездных турнирах по всей России, совершенствовать своё мастерство на сборах.
С момента основания клуб постоянно растёт и развивается. К началу 2024 года число спортсменов превысило 150 человек. Сегодня в «Фаворите» тренируется уже более 200 талантливых ребят.
В настоящее время зеленоградский РК «Фаворит» — это сильный спортивный коллектив с профессиональным тренерским штабом, состоящим из 11 специалистов с педагогическим образованием, который располагает собственным ФОК «Радуга», арендованным ООО «НТЦ Амплитуда» для всесторонних тренировок команд.
Особое место в жизни «Фаворита» занимают корпоративные мероприятия такие как ежегодный регбийный фестиваль РК «Фаворит» и торжественная церемония подведения итогов года, которые укрепляют командный дух и объединяют всю регбийную семью.
Клуб объединяет 8 команд разных возрастов: от Фаворит-2010 до Фаворит-2016-20, а также первую в клубе женскую команду. В декабре 2024 года произошло важное расширение клуба — в его состав вошёл мужской любительский регбийный клуб «ЗелАрм», что стало новым витком в развитии и укреплении позиций «Фаворита» в мире российского регби. Это создало уникальную возможность для дальнейшего профессионального роста юных спортсменов: титулованные игроки «ЗелАрм», обладающие богатым опытом, выступают в роли наставников для юных регбистов, оказывая им поддержку и мотивируя к достижению высоких результатов. Данная интеграция обеспечивает преемственность поколений, позволяя выпускникам РК «Фаворит» продолжить спортивную карьеру в составе мужского любительского клуба «Фаворит».
Одним из ключевых достижений клуба стало создание собственного всероссийского турнира — Кубка НТЦ Амплитуда, который с 2023 года включён в официальный календарь спортивных мероприятий России, что свидетельствует о его высокой значимости и признании на национальном уровне.
Свой 5-летний юбилей зеленоградский регбийный клуб «Фаворит» отметит на ежегодной декабрьской церемонии подведения итогов игрового сезона, которая по традиции пройдёт в КЦ «Зеленоград».