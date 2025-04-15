Спешим сообщить, что 20-летний юбилей коллектива будет отмечен грандиозным выступлением полного состава хоровой капеллы — от дошкольников и младшего хора до юношей старшего хора и выпускников разных лет! Зрителей ждет необычайно интересная и насыщенная мультижанровая программа, объединяющая в себе классику, народные песни, обработки для хора и музыкальные произведения современных авторов. Прозвучат также произведения в сопровождении камерного оркестра, созданного выпускником Капеллы Даниилом Луковкиным.

Еще один сюрприз для наших гостей — во втором отделении концерта вниманию зрителей будет представлен музыкальный спектакль «Иосиф и его разноцветный плащ снов» по библейскому сюжету на музыку Эндрю Ллойда Уэббера.

Заинтригованы?.. :)

Приглашаем вас отметить это знаменательное событие вместе с нами!

До встречи 27 апреля в КЦ «Зеленоград»!

Вход на мероприятие бесплатный: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/yubileyniy-kontsert-nam-%E2%80%93-20-horovoy-kapelli-malchikov-orlyata