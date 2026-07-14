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— Солнцезащитные средства: Кремы, спреи, молочко — защитим вашу кожу от палящих лучей!
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— Витамины и БАДы: Поддержите свой организм в тонусе — лето требует энергии!
— Аптечка первой помощи: На всякий случай — пластыри, антисептики, обезболивающие.

Ждем вас с нетерпением!

Наши двери открыты для вас:
— Крюковская площадь дом 1, ТЦ «Иридиум»
Часы работы: пн-пт 08:00—21:00; сб-вс 09:00-21:00

— Проспект Панфиловский, корпус 1841 (Ориентир: рядом с цветочным магазином)
Часы работы: пн-пт 09:00—22:00; сб-вс 09:00-21:00

— корпус 1824 (Ориентир: Альфа-Банк)
Часы работы: пн-пт 09:00—22:00; сб-вс 09:00-21:00

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