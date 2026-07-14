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Лето в самом разгаре, а значит, самое время наслаждаться солнцем (и выгодными покупками!).



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Это ваш шанс одним махом пополнить запасы ко всему, что нужно для идеального лета, или приобрести то, о чем давно мечтали, с ощутимой скидкой.



Идеальные летние покупки, которые станут доступнее:

— Солнцезащитные средства: Кремы, спреи, молочко — защитим вашу кожу от палящих лучей!

— Средства после загара: Успокоим, увлажним и подарим комфорт вашей коже.

— Средства от насекомых: Чтобы ни один комар не испортил вам летние вечера!

— Витамины и БАДы: Поддержите свой организм в тонусе — лето требует энергии!

— Аптечка первой помощи: На всякий случай — пластыри, антисептики, обезболивающие.



Ждем вас с нетерпением!



Наши двери открыты для вас:

— Крюковская площадь дом 1, ТЦ «Иридиум»

Часы работы: пн-пт 08:00—21:00; сб-вс 09:00-21:00



— Проспект Панфиловский, корпус 1841 (Ориентир: рядом с цветочным магазином)

Часы работы: пн-пт 09:00—22:00; сб-вс 09:00-21:00



— корпус 1824 (Ориентир: Альфа-Банк)

Часы работы: пн-пт 09:00—22:00; сб-вс 09:00-21:00



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*Условия акции ограничены, подробности уточняйте у сотрудников аптек.