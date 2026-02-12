День всех влюблённых должен звучать красиво.
14 февраля ресторан «Рапсодия» приглашает на особенный вечер — на сцене легендарная поп-группа «Тутси».
Хиты, которые знает каждый. Живой звук. Атмосфера праздника, в которую хочется окунуться с головой.
Это тот самый вечер, когда можно отложить все дела, нарядиться и провести время по-настоящему ярко — вдвоём или в компании друзей.
В программе:
- живое выступление группы «Тутси»
- праздничная атмосфера
- авторская кухня и бар
- танцы до позднего вечера
Количество столов ограничено. 14 февраля традиционно высокий спрос — рекомендуется бронировать заранее.
Забронировать стол можно на сайте:
https://rapsodia.ru
Телефон для бронирования:
+7-926-944-99-99
Ресторан «Рапсодия». Этот вечер обещает стать незабываемым
