День всех влюблённых должен звучать красиво.

14 февраля ресторан «Рапсодия» приглашает на особенный вечер — на сцене легендарная поп-группа «Тутси».



Хиты, которые знает каждый. Живой звук. Атмосфера праздника, в которую хочется окунуться с головой.



Это тот самый вечер, когда можно отложить все дела, нарядиться и провести время по-настоящему ярко — вдвоём или в компании друзей.



В программе:

живое выступление группы «Тутси»

праздничная атмосфера

авторская кухня и бар

танцы до позднего вечера





Количество столов ограничено. 14 февраля традиционно высокий спрос — рекомендуется бронировать заранее.

Забронировать стол можно на сайте:

https://rapsodia.ru



Телефон для бронирования:

+7-926-944-99-99



Ресторан «Рапсодия». Этот вечер обещает стать незабываемым