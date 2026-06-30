10 фактов о МИЭТе, которые помогут тебе сделать правильный выбор при поступлении 30.06.2026 Peклама ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» ИHH:7735041133 еrid:2Vtzqw4yAqF

Мы привыкли называть его «красными стенами зелёного города», но за этим фасадом скрывается гораздо больше, чем просто университет. МИЭТ — это бесконечные возможности, которые кроются в объекте культурного наследия. Думаете, что знаете о МИЭТе всё? Делимся 10 фактами, которые докажут: лучший старт для будущей карьеры — здесь, в Зеленограде.

Напомним, что приёмная кампания в вузы стартовала 20 июня. Подробнее о том, как поступить в НИУ МИЭТ этим летом, читайте на сайте университета: http://www.abiturient.ru/news/197806

Ведущий. Технический. Твой.
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