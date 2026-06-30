Мы привыкли называть его «красными стенами зелёного города», но за этим фасадом скрывается гораздо больше, чем просто университет. МИЭТ — это бесконечные возможности, которые кроются в объекте культурного наследия. Думаете, что знаете о МИЭТе всё? Делимся 10 фактами, которые докажут: лучший старт для будущей карьеры — здесь, в Зеленограде.
Напомним, что приёмная кампания в вузы стартовала 20 июня. Подробнее о том, как поступить в НИУ МИЭТ этим летом, читайте на сайте университета: http://www.abiturient.ru/news/197806
Ведущий. Технический. Твой.
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