Починить мебель или повесить люстру могут профессионалы, но приятнее и дешевле сделать это своими руками. Вместе с магазином «220 Вольт», который работает и в корпусе 1824, мы подготовили викторину о том, как применять инструменты и что понадобится для разных видов ремонта.
Семь человек пострадали в столкновении маршрутки и пяти автомобилей на пересечении Ленинградского и Пятницкого шоссе
Как жители корпуса 624 взяли власть в своем подъезде. Они заставили «Жилищник» снять с окон уродливые решетки
«Ласточке» исполнилось три года. Почему слова Собянина о «наземном метро в Зеленоград» оказались неправдой
Как сделать белоснежную улыбку. Врач стоматологической клиники «Дантистъ» — о новой и безопасной процедуре отбеливания зубов
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Что уже сейчас надо делать школьнику, который решил поступить в ведущий вуз страны? Отвечает проректор МИЭТ Дмитрий Коваленко
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В октябре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.