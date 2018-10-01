Я хочу поставить лавочку у подъезда, как это сделать? А как её потом убрать?

Способ №1 — долго и сложно, но по закону

По Жилищному кодексу, земельный участок, на котором расположен жилой дом, со всеми элементами озеленения и благоустройства (а лавочка — это благоустройство) относится к общему имуществу собственников помещений дома. Следовательно, им и решать, ставить лавочку или нет. Делается это общим собранием собственников дома — в форме очного или заочного голосования, рассказали Zelenograd.ru в юридическом отделе одной из зеленоградских управ.

Например, старший по дому раскладывает анкеты в почтовые ящики или инициирует собрание собственников в подъезде. Это может сделать и не старший по дому, а любой другой собственник. В голосовании должны участвовать собственники всего дома, а не одного подъезда, возле которого хотят поставить лавочку. Даже если в доме десять подъездов, а скамейку просят возле первого. Но можно собрать подписи и в своем подъезде и отнести протокол общего собрания в управу или управляющую организацию — документ все равно примут. Букву закона начнут пристально рассматривать, если будут конфликты — кто-то из жильцов начнет сильно возражать против скамейки, отметили в управе.



Кворум на общем собрании должен составить не менее двух третей собственников. Из этих двух третей больше половины проголосовавших должны быть «за» лавочку. При этом считать голоса надо не по количеству подписавшихся людей, а пропорционально доле принадлежащих собственнику квадратных метров — об это в управе забыли, но так требует Жилищний кодекс РФ (пункт 3 статьи 48).

В протоколе голосования общего собрания должны быть указаны фамилии, имена и отчества подписантов, их подписи и номера их квартир. Подлинность подписей в управе или «Жилищнике» будут определять визуально — не написаны ли они одной рукой. Опять-таки, в случае конфликта жильцов или сомнений, что за кого-то подписались чужой рукой, управа или «Жилищник» должны обзвонить подписантов хотя бы выборочно, отметили в управе.