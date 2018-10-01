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Я хочу поставить лавочку у подъезда, как это сделать? А как её потом убрать? 01.10.2018 ZELENOGRAD.RU
фото:edo.zelao.ru

Часто это пенсионеры или инвалиды просят поставить возле их подъездов скамейку или лавку. Но другие жители могут быть против — где лавка, там потенциальные сборища выпивающих, курящих и шумящих граждан. Вместе с управой и депутатами разбирались, как добиться установки или демонтажа скамейки.

Способ №1 — долго и сложно, но по закону

По Жилищному кодексу, земельный участок, на котором расположен жилой дом, со всеми элементами озеленения и благоустройства (а лавочка — это благоустройство) относится к общему имуществу собственников помещений дома. Следовательно, им и решать, ставить лавочку или нет. Делается это общим собранием собственников дома — в форме очного или заочного голосования, рассказали Zelenograd.ru в юридическом отделе одной из зеленоградских управ.

Например, старший по дому раскладывает анкеты в почтовые ящики или инициирует собрание собственников в подъезде. Это может сделать и не старший по дому, а любой другой собственник. В голосовании должны участвовать собственники всего дома, а не одного подъезда, возле которого хотят поставить лавочку. Даже если в доме десять подъездов, а скамейку просят возле первого. Но можно собрать подписи и в своем подъезде и отнести протокол общего собрания в управу или управляющую организацию — документ все равно примут. Букву закона начнут пристально рассматривать, если будут конфликты — кто-то из жильцов начнет сильно возражать против скамейки, отметили в управе.

Кворум на общем собрании должен составить не менее двух третей собственников. Из этих двух третей больше половины проголосовавших должны быть «за» лавочку. При этом считать голоса надо не по количеству подписавшихся людей, а пропорционально доле принадлежащих собственнику квадратных метров — об это в управе забыли, но так требует Жилищний кодекс РФ (пункт 3 статьи 48).

В протоколе голосования общего собрания должны быть указаны фамилии, имена и отчества подписантов, их подписи и номера их квартир. Подлинность подписей в управе или «Жилищнике» будут определять визуально — не написаны ли они одной рукой. Опять-таки, в случае конфликта жильцов или сомнений, что за кого-то подписались чужой рукой, управа или «Жилищник» должны обзвонить подписантов хотя бы выборочно, отметили в управе.

Способ №2 — быстро и просто, но неформально

Лавочку у подъезда можно поставить без всяких собраний. «Зачем голосование, зачем протоколы? — удивился вопросу Zelenograd.ru один из зеленоградских муниципальных депутатов. — Достаточно заявления в „Жилищник“ и настойчивых просьб его рассмотреть, если не реагируют. Если „Жилищник“ не ставит, надо писать в управу и префектуру». По словам депутата, на лавочках у подъездов как раз редко распивают спиртное и шумят, ведь они просматриваются видеокамерами, установленными на подъездах.

Если лавочку просит пожилой человек, то, как правило, обходится без собраний и протоколов. Например, в июле скамейка появилась у 9-го подъезда корпуса 405 после обращения в интернет-приемную префектуры 81-летней жительницы.

Еще одно неформальное требование. Важно, чтобы за лавочку подписались жильцы первых этажей — это официально нигде не прописано, но таким образом управляющие компании страхуют себя от будущих жалоб. Логика такова: живущие на первых этажах больше других страдают от шумящих и курящих компаний у подъезда. И если они потом будут жаловаться, «Жилищник» скажет: «Ну вы же сами подписались за лавочку».

Как убрать лавочку от подъезда?

Если лавчока кому-то не нравится, инициировать ее демонтаж можно тем же путем — голосование, подписи, протокол, передача бумаги в управу или «Жилищник». Или собрать подписи жильцов и передать в управляющую организацию. Если откажут, писать коллективные письма в управу и префектуру. В этом деле главное массовость и активность, на одиночные жалобы вряд ли среагируют.

Переносить лавку самовольно не рекомендуется — последствия могут быть неожиданными. В 2012 году в 4 микрорайоне местные жители спрятали скамейку, на которой собирались пьяные компании. После этого соседние лавки просто приварили к железным опорам, вбитым в землю. Пару лавочек, стоящих на пешеходной зоне внутри 4 микрорайона все-таки убрали после неоднократных жалоб жильцов, но на это потребовался почти год.

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