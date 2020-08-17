Туристам частично компенсируют стоимость поездки внутри страны — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей. Правительство выделило на это 15 миллиардов рублей. Акция, когда можно купить путешествие с кешбэком, стартует в полночь 21 августа и продлится неделю. Однако чтобы получить бонус в виде возврата денег, нужно выполнить ряд требований, указанных в правительственном постановлении. Рассказываем, как, за что и когда получить субсидию.
Любой, кто зарегистрирован в программе лояльности платёжной системы «Мир». Зарегистрироваться можно здесь.
Рассчитывать на кешбэк можно только при оплате путешествия онлайн и только картой «Мир». Карту «Мир» оформляет любой банк-партнёр платёжной системы — список тут.
Продолжительность путешествия должна быть не менее пяти дней и четырёх ночей. Стоимость — от 25 тысяч рублей.
При стоимости тура или гостиницы:
- от 25 000 до 49 999,99 рубля вернут 5 000 рублей
- от 50 000 до 74 999,99 рубля вернут 10 000 рублей
- от 75 000 рублей вернут 15 000 рублей
Пятнадцать тысяч рублей — это максимальная сумма возврата, то есть при покупке, например, двух туров по 50 тысяч вернётся всё равно только 15 тысяч.
Возврат придёт на карту в течение пяти рабочих дней после покупки тура.
Стоимость путешествия — это общая стоимость турпакета или проживания в гостинице на всех участников поездки на весь срок проживания, оплачиваемая единоразово по карте платёжной системы «Мир», уточняет Ростуризм.
Путешествие целиком или только проживание в гостинице можно купить с полуночи 21 августа до полуночи 28 августа. Для этого нужно зайти на портал мирпутешествий.рф — там будет список туров и отелей, участвующих в программе. К ней подключены более 700 туроператоров и более трёх тысяч гостиниц — покупку можно оформить и напрямую через их сайты.
Программа направлена на развитие внутреннего туризма, поэтому кешбэк получат только те, кто будет путешествовать по России. Можно купить любой тур — круизный, с перелётом, автобусный — в любом регионе страны. Туристы, которые добираются до места самостоятельно, тоже могут рассчитывать на субсидию, оплатив не менее четырёх ночей проживания в гостинице.
Список доступных туров появится на сайтах «Мир путешествий», а также туроператоров и гостиниц — участников программы в ночь старта акции.
Путешествие с кешбэком можно начать со дня покупки 21 августа или в любой день до 20 декабря. Но в семи регионах, которые летом пользуются особой популярностью, поездки с кешбэком будут доступны только с 1 октября по 20 декабря. За более ранние туры в эти края деньги не вернут, уточняет Ростуризм. Вот список:
- Алтайский край
- Республика Алтай
- Калининградская область
- Республика Крым
- Севастополь
- Краснодарский край
- Ставропольский край
Этот список может измениться.
Воспользоваться программой смогут до трёх миллионов туристов, подсчитали в правительстве. Однако если совокупный размер выплаты за период оплаты с 21 по 28 августа окажется меньше выделенных 15 миллиардов рублей, Ростуризм вправе установить очередной период оплаты, то есть акцию могут повторить. И наоборот, если лимит выделенных государством средств израсходуют досрочно, период оплаты могут сократить, говорится на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).