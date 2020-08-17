Размер и сроки компенсации

При стоимости тура или гостиницы:

от 25 000 до 49 999,99 рубля вернут 5 000 рублей

от 50 000 до 74 999,99 рубля вернут 10 000 рублей

от 75 000 рублей вернут 15 000 рублей

Пятнадцать тысяч рублей — это максимальная сумма возврата, то есть при покупке, например, двух туров по 50 тысяч вернётся всё равно только 15 тысяч.

Возврат придёт на карту в течение пяти рабочих дней после покупки тура.

Стоимость путешествия — это общая стоимость турпакета или проживания в гостинице на всех участников поездки на весь срок проживания, оплачиваемая единоразово по карте платёжной системы «Мир», уточняет Ростуризм.