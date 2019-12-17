Как на самом деле

Однако во всех бассейнах Зеленограда, за которые отвечает государство (спорткомплекс МИЭТа, ФОК «Малино» и бассейн «Орбита»), справки по-прежнему обязательны. Взрослому человеку приходить просто так разрешили только в бассейне фитнес-клуба GreenCity.

Как объяснили в бассейне МИЭТа, итоговое решение касательно требования справок по-прежнему остается за администрацией учреждения. «Дело не в том, что в ином случае вы рискуете подцепить венерические болезни какие-то, нет. Мы страхуемся для себя: некоторым людям нельзя посещать бассейн — сердце, например, больное — и случись что… Мы не можем на себя взять такую ответственность, это только врач должен решать», — рассказал сотрудник учреждения. По его словам, у них был случай, когда во время плавания у человека оторвался тромб. Если бы у этого посетителя не было справки с отметкой, что все нормально, бассейн могли засудить.

Для взрослых, пояснили в МИЭТе, нужна только справка от терапевта, сдавать анализы необязательно. Такая справка выдается на полгода.

В ФОК «Малино» также подтвердили, что им необходимо предъявить справку от врача: во-первых, потому что они госучреждение; во-вторых, потому что там же занимаются дети. В бассейне «Орбита» сказали, что справки нужны, потому что у них такие правила.

Ранее «Зеленоград.ру» рассказывал, что чаще всего бассейны настаивают на справке, чтобы избежать проблем с санинспекторами, которые, в свою очередь, выполняют требования Министерства здравоохранения. Тогда же в филиале №1 поликлиники №201 объясняли, что, когда врач даёт пациенту направление в бассейн по медицинским показаниям, обследование и выдача справки бесплатны. А если кто-то частным образом хочет посещать бассейн, за справку нужно заплатить.