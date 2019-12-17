Роспотребнадзор заявил, что в бассейнах справки обязательны лишь для детей до 12 лет — у взрослых их могут требовать, только если в районе всплеск заболеваемости. «Зеленоград.ру» выяснил, где и почему не пустят без посещения врача даже в спокойное время.
Как указано в сообщении Роспотребнадзора, взрослым нужно иметь при себе справку от терапевта только при возникновении «неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации» в конкретном городе или районе города (пункт 3.12.2 СанПиН 2.1.2.1188-03). В случае массовости заболеваний администрация бассейна имеет право не пустить посетителя без заключения врача.
Вне зависимости от того, есть всплеск заболеваемости или нет, детям дошкольного и младшего школьного возраста (до 12 лет) обязательно нужно брать справку о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз. Перед приемом в плавательную группу бассейна такую справку нужно получать не менее одного раза в три месяца. Если посещения разовые и между ними прошло больше двух месяцев, то заключение врача необходимо перед каждым приходом в бассейн.
В ведомстве уточняют, что если на момент обращения взрослого человека в бассейн неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации зафиксировано не было, требование справок неправомерно. За подобные нарушения прав потребителей установлена административная ответственность.
Однако во всех бассейнах Зеленограда, за которые отвечает государство (спорткомплекс МИЭТа, ФОК «Малино» и бассейн «Орбита»), справки по-прежнему обязательны. Взрослому человеку приходить просто так разрешили только в бассейне фитнес-клуба GreenCity.
Как объяснили в бассейне МИЭТа, итоговое решение касательно требования справок по-прежнему остается за администрацией учреждения. «Дело не в том, что в ином случае вы рискуете подцепить венерические болезни какие-то, нет. Мы страхуемся для себя: некоторым людям нельзя посещать бассейн — сердце, например, больное — и случись что… Мы не можем на себя взять такую ответственность, это только врач должен решать», — рассказал сотрудник учреждения. По его словам, у них был случай, когда во время плавания у человека оторвался тромб. Если бы у этого посетителя не было справки с отметкой, что все нормально, бассейн могли засудить.
Для взрослых, пояснили в МИЭТе, нужна только справка от терапевта, сдавать анализы необязательно. Такая справка выдается на полгода.
В ФОК «Малино» также подтвердили, что им необходимо предъявить справку от врача: во-первых, потому что они госучреждение; во-вторых, потому что там же занимаются дети. В бассейне «Орбита» сказали, что справки нужны, потому что у них такие правила.
Ранее «Зеленоград.ру» рассказывал, что чаще всего бассейны настаивают на справке, чтобы избежать проблем с санинспекторами, которые, в свою очередь, выполняют требования Министерства здравоохранения. Тогда же в филиале №1 поликлиники №201 объясняли, что, когда врач даёт пациенту направление в бассейн по медицинским показаниям, обследование и выдача справки бесплатны. А если кто-то частным образом хочет посещать бассейн, за справку нужно заплатить.
Вероятно, зеленоградские бассейны ещё не успели перестроиться. Роспотребнадзор сделал своё заявление после решения Верховного суда, но при этом сам менял позицию. Об истории вопроса и о том, как менялось мнение Роспотребнадзора, рассказывает Гарант.ру.
Началось всё с истории в вологодском бассейне, в который посетителей старше 12 лет не пускали без справки от врача. Роспотребнадзор счел это нарушением прав потребителей, суды всех уровней, включая Верховный, поддержали это решение. Такая же позиция была у Роспотребнадзора еще девять лет назад.
Тем неожиданнее оказалось содержание первого информационного сообщения Роспотребнадзора, размещенного после появления определения Верховного суда. В нем указывалось, что, с одной стороны, справка для взрослых не нужна, если санитарно-эпидемиологическая ситуация благоприятная, но с другой стороны, санитарное законодательство не ограничивает право бассейна требовать справки вне зависимости от этой ситуации.
Такое «раздвоение контрольно-надзорной личности» вызвало широкий отклик. Вероятно, в связи с этим ведомство решило скорректировать ранее опубликованную позицию. Из информационного сообщения на сайте Роспотребнадзора исчез абзац о том, что у владельца бассейна всегда есть право требовать медсправки от посетителей, и оно не ограничено, во всяком случае санитарными нормами; зато появилась ссылка на упомянутое определение Верховного суда с комментарием, что если на момент посещения бассейна неблагоприятной санэпидситуации нет и санитарный врач не предписал администрации бассейнов прекратить допуск посетителей, не прошедших медосмотр, то требование у посетителей старше 12 лет справки (например, от терапевта, дерматолога) об отсутствии противопоказаний к посещению бассейна неправомерно.
Чтобы помочь редакции «Зеленоград.ру» делать интересные материалы, оформите подписку. Спасибо!