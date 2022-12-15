По просьбе жителей 5-го микрорайона в «Жилищнике» посчитали, на сколько увеличится квартплата, если мыть чаще (цена за квадратный метр вашей жилой площади):

при мытье два раза в месяц — на 45 копеек

при мытье четыре раза в месяц — на 1 рубль 45 копеек

Например, для квартиры 50 кв.м это плюс 23 или 73 рубля в месяц соответственно.



Чтобы начать мыть чаще, нужно чтобы на общем собрании собственников за это высказалось большинство. За содействием и консультацией в проведении собрания можно обратиться в районную управу.