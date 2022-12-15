Готовы ли вы доплатить, чтобы на этажах в вашем доме чаще мыли полы?
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Сейчас в ставку «Содержание и текущий ремонт» заложена влажная уборка всех этажей выше второго только раз в месяц. В сырую погоду этого явно недостаточно — все этажи в грязи. Сколько придётся доплатить, чтобы на этажах вашего дома мыли пол не раз в месяц, как это положено по регламенту, а чаще?
По просьбе жителей 5-го микрорайона в «Жилищнике» посчитали, на сколько увеличится квартплата, если мыть чаще (цена за квадратный метр вашей жилой площади):
Например, для квартиры 50 кв.м это плюс 23 или 73 рубля в месяц соответственно.
Чтобы начать мыть чаще, нужно чтобы на общем собрании собственников за это высказалось большинство. За содействием и консультацией в проведении собрания можно обратиться в районную управу.