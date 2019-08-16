«Москвич» загорелся на ходу. Это произошло 14 августа около трёх часов дня. Находившиеся в машине мужчина и женщина успели остановиться и покинуть авто до того, как пламя разошлось. Причиной возгорания в моторном отсеке считают неисправность топливной системы. Самостоятельно погасить огонь не получилось, вызвали пожарных, которые оперативно всё потушили.

С тех пор автомобиль и стоит на дороге, теперь без номеров. Больше суток был с открытыми окнами. В ночь на вторые кто-то их закрыл, но местоположение осталось прежним.

Как пояснили Zelenograd.ru в префектуре, эвакуировать с проезжей части брошенный неисправный транспорт должно бюджетное учреждение «Автомобильные дороги ЗелАО». Возможно, машину не трогают потому, что ведутся еще какие-то следственные действия. Тогда машину уберут после их завершения.