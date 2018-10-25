Пожарные возле своей части в 5-м микрорайоне залили пеной всю дорогу, газон и деревья. Разбирались, что за «пенную вечеринку» они устроили и насколько это опасно для природы и людей.
«Вы только по этой пене не шастайте. Она не как в ванной и может вашу обувь разъесть. И не вздумайте ее руками трогать», — писал в обсуждении один из наших читателей. «Пена на основе органики, ничего не рукам и обуви не будет», возражал другой.
В московском департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности подтвердили, что 14 октября пожарно-спасательный отряд № 214, базирующийся в 5-м микрорайоне, проводил «пенную» тренировку: проверяли работу трех пеногенераторов — «подача воздушно-механической пены осуществлялась в течение нескольких секунд».
В пожарных подразделения столицы используются современные виды пенообразователей, которые по своим характеристикам нетоксичны, биологически разлагаемы и не несут опасности для окружающей среды. Пенообразователь соответствует требованиям технического регламента пожарной безопасности (ГОСТ Р 50588-2012). При проведении занятий исключается риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу и окружающей среде, пояснили в департаменте.
Что именно проверяли и почему надо было лить пену на деревья и дорогу, которые находятся за территорией пожарной части, в департаменте не пояснили. Но отметили, что тренировку проводили здесь именно потому, что обычно в этом районе мало людей. При этом после тренировки по дороге — прямо по пене — успели пройти и проехать десятки людей и машин.
«Проверяли подачу пены, она сама растворилась через несколько часов. — рассказал один из пожарных. — Кто мимо прошёл, просто обувь помыл». Источник в спасательных службах сказал, что учтут опасения горожан на следующих тренировках.
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