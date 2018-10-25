В пожарных подразделения столицы используются современные виды пенообразователей, которые по своим характеристикам нетоксичны, биологически разлагаемы и не несут опасности для окружающей среды. Пенообразователь соответствует требованиям технического регламента пожарной безопасности (ГОСТ Р 50588-2012). При проведении занятий исключается риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу и окружающей среде, пояснили в департаменте.

Что именно проверяли и почему надо было лить пену на деревья и дорогу, которые находятся за территорией пожарной части, в департаменте не пояснили. Но отметили, что тренировку проводили здесь именно потому, что обычно в этом районе мало людей. При этом после тренировки по дороге — прямо по пене — успели пройти и проехать десятки людей и машин.

«Проверяли подачу пены, она сама растворилась через несколько часов. — рассказал один из пожарных. — Кто мимо прошёл, просто обувь помыл». Источник в спасательных службах сказал, что учтут опасения горожан на следующих тренировках.