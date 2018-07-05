Почему возле торгового центра в 4 микрорайоне так много алкашей?

Это место многолюдное: рядом несколько детских садов и школ, пешеходная дорожка, проходящая через весь микрорайон, популярный магазин «Десяточка». Местные жители стонут — «компания алкашей достала своими выходками». Да и видеть их каждый день не особо приятно. Полиция несколько раз приезжала по вызовам, но максимум, что она может сделать — оформить протокол за распитие спиртного в общественном месте.

Впрочем, эта компания редко пьет открыто. В «Десяточке» им вряд ли продадут бутылку — в магазине охрана отслеживает пьяных и подозрительных людей. Оказывается, они посылает гонцов в аптечный киоск, находящийся в небольшом магазинчике сбоку здания. Здесь в основном продают биологически активные добавки, мази и кремы из натуральных компонентов, травяные сборы, эфирные масла. Тем не менее, фирма, которой принадлежит эта палатка, официально оказывает фармацевтические услуги. Страждущие покупают тут спиртовой раствор — по 40-50 рублей за флакон. Этиловый спирт в аптеках без рецепта не продают. А спиртосодержащие настойки и растворы можно купить свободно. «Аптечные алкоголики» разбавляют их (или пьют в чистом виде) и получают вполне крепкий напиток. И намного дешевле водки.

Весной в префектуру присылали жалобу на продажу спирта в этой палатке. Управа отправилась в дозор и «выявила реализацию этилового спирта», после чего направила обращение в отдел экономической безопасности УВД. Чем это закончилось, неизвестно.