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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Почему возле торгового центра в 4 микрорайоне так много алкашей? 05.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Группа граждан асоциального вида давно облюбовала скамейки и парапеты возле торгового центра в корпусе 426А — возле школ и детских садов. Они явно пьяны — часто уже с утра, пугают прохожих, иногда скандалят и попрошайничают. Выясняли, что их сюда приманивает, помимо удобных скамеек.

Фото: Zelenograd.ru

Это место многолюдное: рядом несколько детских садов и школ, пешеходная дорожка, проходящая через весь микрорайон, популярный магазин «Десяточка». Местные жители стонут — «компания алкашей достала своими выходками». Да и видеть их каждый день не особо приятно. Полиция несколько раз приезжала по вызовам, но максимум, что она может сделать — оформить протокол за распитие спиртного в общественном месте.

Впрочем, эта компания редко пьет открыто. В «Десяточке» им вряд ли продадут бутылку — в магазине охрана отслеживает пьяных и подозрительных людей. Оказывается, они посылает гонцов в аптечный киоск, находящийся в небольшом магазинчике сбоку здания. Здесь в основном продают биологически активные добавки, мази и кремы из натуральных компонентов, травяные сборы, эфирные масла. Тем не менее, фирма, которой принадлежит эта палатка, официально оказывает фармацевтические услуги. Страждущие покупают тут спиртовой раствор — по 40-50 рублей за флакон. Этиловый спирт в аптеках без рецепта не продают. А спиртосодержащие настойки и растворы можно купить свободно. «Аптечные алкоголики» разбавляют их (или пьют в чистом виде) и получают вполне крепкий напиток. И намного дешевле водки.

Весной в префектуру присылали жалобу на продажу спирта в этой палатке. Управа отправилась в дозор и «выявила реализацию этилового спирта», после чего направила обращение в отдел экономической безопасности УВД. Чем это закончилось, неизвестно.

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

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Обсуждение
Барри
Вчера, 17:33
Нашли стрелочника, почему аптека виновата если оказывает услуги? Может там просто полицая поставить дежурного, который их оттуда каждый день в обезьянник отвозить будет на три часа? На третий раз они просто свалят куда-нибудь, и всё наладится.
Майкл Маерс
Вчера, 17:58
Я не знаю как,но надо наверно туда просто пригласить общественное движение которое по телеку показывают кажется "Лев Против". Вот когда они у бухариков бутылки по выливают,то думаю после утери своей выпивки они больше не захотят там появляться.
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