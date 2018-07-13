Автомобилей у жителей становится все больше и парковок во дворах не хватает. Казалось бы, при строительстве новых домов нужно учитывать новую реальность и предусматривать больше места для автомобилей. Но этого не происходит. Префект Зеленограда Анатолий Смирнов объяснил, почему.
«Строительство того же жилья […] в Москве на сегодня с точки зрения сопровождения парковочными местами имеет тренд такой: не думать о парковке личного транспорта, сказал префект на встрече с жителями. — Поскольку так сказать тем самым город понуждает, создавая, конечно, для этого соответствующие условия, пользоваться общественным транспортом».
Он отметил также, что при этом город развивает общественный транспорт.
Хотя речь шла о возможности устроить дополнительные парковочные места возле «Ангстрема», и префект сказал в целом о парковках возле новостроек.
Что касается парковочных мест у крупных зеленоградских предприятий (вопрос был об этом), позиция администрации остается неизменной — это забота руководства предприятий. При этом многие приезжают на машине на работу из соседних микрорайонов — пусть пользуются общественным транспортом, отметил префект.
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