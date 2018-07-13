«Строительство того же жилья […] в Москве на сегодня с точки зрения сопровождения парковочными местами имеет тренд такой: не думать о парковке личного транспорта, сказал префект на встрече с жителями. — Поскольку так сказать тем самым город понуждает, создавая, конечно, для этого соответствующие условия, пользоваться общественным транспортом».

Он отметил также, что при этом город развивает общественный транспорт.

Хотя речь шла о возможности устроить дополнительные парковочные места возле «Ангстрема», и префект сказал в целом о парковках возле новостроек.



Что касается парковочных мест у крупных зеленоградских предприятий (вопрос был об этом), позиция администрации остается неизменной — это забота руководства предприятий. При этом многие приезжают на машине на работу из соседних микрорайонов — пусть пользуются общественным транспортом, отметил префект.